Acer, “Save the Children” Vakfını destekleyecek Kimi’s Creator Challenge uluslararası tasarım yarışmasını duyurdu

Alfa Romeo Racing ORLEN’in resmi ortağı olan Acer, Alfa Romeo Racing ORLEN, Sparco ve dünya şampiyonu Formula 1 pilotu Kimi Räikkönen ile birlikte hayata geçirdiği Kimi’s Creator Challenge isimli uluslararası tasarım yarışmasını duyurdu.

Tüm dünyadan tasarımcılara açık olan bu yarışma, katılımcıları Formula 1’in en popüler ve ikonik isimlerinden olan ünlü pilot Kimi Räikkönen’in hafta sonu yarışlarından birinde giyeceği ayakkabıyı tasarlamaya davet ediyor. Kazanan tasarım uluslararası çocuk hakları organizasyonu “Save the Children” adına açık artırmada satışa sunulacak.

Kimi’s Creator Challenge’a nasıl katılabilirsiniz?

Katılımcılar, Kimi’s Creator Challenge açılış sayfasından tasarım şablonunu ve ilgili yönergeleri indirebilir, tasarımlarını yine aynı web sitesi üzerinden kaydedebilir ve yükleyebilir.

Kısa listeye kalacak en iyi üç tasarım çevrimiçi bir oylama ile belirlendikten sonra, kazanan tasarım Kimi Räikkönen, Acer, Alfa Romeo Racing ORLEN ve Sparco yöneticilerinden oluşan bir jüri tarafından seçilecek.

Kazanan ayakkabı tasarımı Sparco’nun desteğiyle üretildikten sonra planlanan hafta sonu yarışında Kimi Räikkönen tarafından giyilecek ve imzalanacak. Sonrasında Save the Children için fon toplamak amacıyla uygun bir Acer ConceptD 7 dizüstü bilgisayar ile birlikte müzayedede satışa sunulacak.

Kazanan, haziran ayı ortasında duyurulacak ve ayrıca bir ConceptD Creator Studio (ConceptD 300 iş istasyonu ve CP monitörü) ile ödüllendirilecek.

Acer EMEA Pazarlama Başkan Yardımcısı Hajo Blingen, şirket olarak Save the Children’a çocuklar için yaptıkları çalışmalardan dolayı minnettar, bu yarışma projesine verdikleri destek nedeniyle de gururlu olduklarını belirtti ve şunları söyledi: “Alfa Romeo Racing ORLEN ile bu yarışma için gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Acer olarak kurumsal sosyal sorumluluk vizyonumuz açısından bizim için önemli bir adım ve aynı zamanda yaratıcı insanlarla çalışmak ve etkileşim kurmak açısından iyi bir fırsat. Bu gibi projeleri çocukların yaşam koşullarını ve gelişimlerini desteklemek, onlara gelecekleri içi umut ve fırsatlar vermek açısından son derece önemli buluyorum. Bu yarışmada Acer’ın en üst düzey ConceptD iş istasyonu çözümlerinden esinlenerek, yaratıcılıklarını ve kendilerini ifade edecek katılımcıların Kimi için harika yarış ayakkabıları tasarlayacaklarına eminim.”

“İş ortaklarımız arasında sinerji yaratmak, ticari departmanımızın her zaman temel hedefi olmuştur” diyen Alfa Romeo Racing ORLEN’in Ticari Direktörü Yan Lefort, Acer ile gerçekleştirdikleri bu proje için şunları ifade etti: “Yalnızca iş ortaklarımızın etkili kampanyalar yoluyla değer yaratmalarına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda onların ilgili sözleşmeye dayalı varlıklarını en verimli şekilde kullanarak yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarıyoruz. Sosyal sorumluluk tarafındaki ortağımız Save the Children ile birlikte yardıma muhtaç çocuklarımıza destek verdiğimiz Kimi’s Creator Challenge projesi bu yaklaşımımızın güzel örneklerinden biri oldu. Bu projeyi geliştirirken çok eğlendik, mükemmel bir uyum içinde çalıştığımız ortaklarımızla birlikte ortaya iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.”

Uluslararası Jüri

Kısa listeye kalan ilk üç tasarım, Alfa Romeo Racing ORLEN Takım Müdürü Frédéric Vasseur; Acer Avrupa Pazarlama Başkan Yardımcısı Hajo Blingen, Sparco Motor Sporları Müdürü Daniela Vignale ve Kimi Rӓikkӧnen tarafından değerlendirilecek

Jüri sona kalan üç tasarımı özgünlük, duygusal etki, estetik ve teknik olmak üzere dört ana kriter üzerinden değerlendirecek. Yarışmanın kazananı ConceptD Creator Studio ile ödüllendirilecek. Formula 1 Grand Prix hafta sonu yarışlarından birinde giyilecek kazanan tasarımın açık artırmada satılması ile elde edilecek tüm gelir “Save the Children”a gidecek.

Kimi’s Creator Challenge, yerel online ve fiziksel perakende ortaklarının desteğiyle 15’ten fazla ülkede1 tanıtılacak ve ayrıca özel ürün promosyonları için bir platform görevi görecek. Yarışmaya katılım hakkında daha fazla ayrıntı için Kimi’s Creator Challenge’ın yarışma için hazırlanan web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.