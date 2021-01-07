Yılbaşı 55 milyon canlı yayın ile online’da kutlandı

Pandemi nedeniyle bir araya gelemeyen insanlar yılbaşında sosyal medyada buluştu. Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde Facebook ve Instagram’dan yapılan canlı yayın sayısı yılbaşı gününde 55 milyona ulaştı.

Dünya çapında yaklaşık 3 milyar kullanıcısı bulunan Facebook, yılbaşı gününe ilişkin rakamları paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Facebook Live ve Instagram Live ile yapılan canlı yayınların sayısı dünya çapında 55 milyonu buldu.

1,4 milyar kişi görüntülü görüştü

Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile yılbaşı gününde 1,4 milyardan fazla sesli ve görüntülü arama yapıldı. WhatsApp’ta bir günde yapılan en çok görüşme sayısına ulaşıldı. Geçen yılın aynı gününe göre yapılan arama sayısı yüzde 50 arttı.

Ya dijitaldesin ya da çemberin dışında

Türkiye’deki dijital medya yatırımlarının ulaştığı seviye hakkında bilgi veren EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül şu açıklamalarda bulundu: “Dijitalleşme iş modellerimizin temel konusu haline geldi ve pazarlamada paradigma değişti. Türkiye’deki medya yatırımları içerisinde yüzde 55,3 oranında paya sahip dijital medya yatırımları, 2020’de 3 milyar 479 milyon TL seviyesine ulaştı. Müşteri neredeyse pazarlama stratejileri de o yönde gelişiyor. Sosyal medya kullanımına yönelik veriler, stratejilerin dijitale entegre edilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu durum, ölçek bağımsız her şirkete ‘ya dijitaldesin ya da kaybedenler arasında’ mesajını veriyor.”