Yerli sağlık girişimine büyük yatırım

ODTÜ Teknokent’te kurulan ve start up olarak sağlık alanına getirdiği yeniliklerle dikkat çeken Inofab’a yeni yatırım desteği geldi. Re-Pie Portföy Yönetimi tarafından sağlanan fon ile Inofab, global pazarda daha güçlü olacak.

Re-Pie Portföy Yönetimi teknoloji ve yenilik odaklı iş modellerine yatırım yapmaya devam ediyor. Şirket, büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmak amacıyla kurduğu ‘Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ çatısı altında, yeni nesil girişimcilerden Inofab Sağlık Teknolojileri A.Ş’ye ilk yatırımını yaptı. Fintech, nesnelerin interneti (IoT), eğitim ve inşaat teknolojileri gibi büyüme potansiyeline sahip alanlarda yirmiye yakın girişime daha yatırım yapmayı planlayan Re-Pie Portföy Yönetimi, Türkiye girişim ekosisteminin gelişmesinde önemli rol oynamayı hedefliyor.

Sağlık alanına çözüm getirdi

ODTÜ Teknokent’te girişimciler Merthan Öztürk ve Kerem Yaşar tarafından kurulan Inofab, Spirohome markası adı altında sağlık ürünleri geliştiriyor. Inofab, Spirometre ve Spirocloud adı altında geliştirdiği uzaktan takip çözümleri ile akciğer fonksiyonlarını ölçerek astım, KOAH ve kistik fibrozis gibi kronik solunum hastalığı olan kişilerin, ev ortamında konforlu bir şekilde tedavilerini sürdürmelerini sağlıyor. Ayrıca KOVID-19 salgını döneminde çok anlam kazanan uzaktan takip çözümleri sunuyor.

45 ülkeye ihraç

Inofab’ın hayata geçirdiği Spirohome, Avustralya, Almanya, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerden yoğun talepler alırken Haziran 2019’dan bu yana 45 ülkeye ihraç edildi. Öte yandan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış ilaç araştırmalarında yer alan ERT ve yüksek üretim kapasitesine sahip Karel ile önemli işbirlikleri bulunan Inofab, aldığı yatırım sayesinde ABD pazarı için FDA onayını tamamlayarak küresel pazarda edindiği payı büyütmeyi hedefliyor.

4 yeni yatırım

Ürün geliştirme tarafındaki başarısını aldığı ödüller ile pekiştiren Inofab, Good Design Awards 2019, Reddot 2020 ve Core77 Design Awards 2020 gibi pek çok uluslararası tasarım ödüllerine değer görüldü.