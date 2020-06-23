Samsung QLED’ler özellikleri ile oyunseverler için de yeni bir alternatif olarak öne çıkıyor!

Oyunlar artık her zamankinden daha gerçekçi. Ancak bu gerçekliği deneyimlemek için gelişmiş görüntü teknolojilerini de kullanmak gerekiyor. Günümüzde modern teknolojilerle geliştirilmiş TV’ler sahip oldukları büyük ekran, üstün görüntü ve ses kaliteleriyle oyuncular için de yepyeni deneyimler sunuyor. Eğer satın alacağınız TV’de oyun oynamak da istiyorsanız dikkat etmeniz gerekenler bu rehberimizde.

Koronavirüs nedeniyle evlerde daha fazla vakit geçirirken en çok kullanılan teknoloji ürünlerinden birisi de TV’ler oldu. Modern teknolojilerle geliştirilmiş TV’ler sahip oldukları büyük ekran, üstün görüntü ve ses kaliteleriyle artık sadece haberleri takip etmek veya film ve dizi izlemek için değil aynı zamanda video oyunlar oynamak için de öne çıkan alternatiflere dönüşüyor. Eğer siz de alacağınız TV’de kaliteli bir oyun deneyimi de yaşamak isteyenlerdenseniz bu rehber tam sizin için.

Öncelikle eğer TV’de oyun oynamak istiyorsanız satın alacağınız TV’nin kolay bağlantı, optimize edilmiş görüntü ve ses, düşük giriş gecikmesi, oyun modu ve büyük ekran özelliklerine sahip olduğuna dikkat etmelisiniz.

Kolay bağlantı seçenekleri

Oyun konsollarında oyun oynadığınızda, göz önünde bulundurmanız gereken ilk şey oyun ortamını kolay bir şekilde kurabilmektir. Bu nedenle TV’nize bir oyun konsolunu bağlandığınızda otomatik olarak tanımlama ve kurulum yapabilmeniz dikkat etmeniz gereken kriterlerin başında geliyor. Hatta TV’nin ne tür bir oyun konsolunun bağlı olduğunu göstermesi ve her açıldığında o porta geçmesi size ekstra kolaylık sağlayacak.

Optimize edilmiş görüntü ve ses

Karanlıkta gizlenmiş düşmanları görmek asla kolay değildir. Ancak, dinamik siyah dengeleyici gibi teknolojilerle bu bir sorun olmaktan çıkar. Dinamik siyah dengeleyici, bir oyunun karanlık sahnelerini analiz ederek ve içindeki nesneleri algılayarak çalışır. Ardından, daha önce tam olarak göremediğiniz şeyleri ortaya çıkarmak için siyah seviyelerini optimize eder. Ayrıca, işlerin daha gerçek görünmesini sağlayan HDR teknolojisi ve optimize edilmiş ses ayarları da bir zorunluluktur. Oynamayı seçtiğiniz herhangi bir oyun türüne uyum sağlayacak şekilde optimize edilmiş ses ile oyunlarınızın tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca Samsung QLED’lerde yer alan Direct Full Array (Direk Arkadan Aydınlatma) özelliği küçük detayları ortaya çıkararak, kendinizi her bir sahneye kaptırmanızı sağlar. Bu teknoloji ile TV’lerde daha güçlü kontrast, karanlık sahnelerde daha derin siyahlar ve parlak sahnelerde daha parlak beyazlar elde edilir.

Düşük giriş gecikmesi

Gözünüzü kırpmadan oyun oynamanız için önem vermeniz gereken bir diğer özellik de düşük giriş gecikmesidir. Spor, aksiyon veya FPS türü oyunları oynadığınızda, bir saniyelik gecikme kimin kazanacağını veya kaybedeceğini belirler. TV tepki süresi bu nedenle çok önemlidir ve oyun oynamak için düşük giriş gecikmeli bir TV kullanmanız oyunlardan alacağınız keyfi de artıracaktır. Giriş gecikmesi ne kadar düşük olursa tepki hızı o kadar yüksek olacaktır. Gücünü makine öğrenme tabanlı Quantum İşlemciden alan Samsung QLED’ler, 15,4 ms’lik düşük giriş gecikmesi yanı sıra FreeSync özelliğine sahip olmasıyla da konsol oyuncuları için kesinlikle çok iyi bir seçim olacaktır.

Gerçek Oyun İyileştirici özelliği ile sürükleyici oyun deneyimi

Oyuncuların oyunlarına gecikmeden başlamalarına yardımcı olmak için Samsung QLED’ler, giriş gecikmesini düşük tutan görüntü ve ses gibi gerekli özellikleri otomatik olarak en iyi seviyelere ayarlayan Gerçek Oyun İyileştirici (Real Game Enhancer) adı verilen bir özellik sunar. 15,4 ms’lik giriş gecikmesi ve FreeSync desteğinin yanı sıra görüntü titreşimlerinin, donmaların, yırtılmaların olmadığı bir akıcılıkla oyunların oynanmasını mümkün kılan Gerçek Oyun İyileştirici, oyunların farklı sahne özelliklerine göre görüntüyü ve sesi geliştirerek oyun deneyiminizi çok daha sürükleyici bir hale getiriyor.

Büyük ekran ile daha eğlenceli ve heyecanlı anlar

Genellikle bir TV satın alırken daha büyük olan daha iyidir. Bu durum oyun oynamak için en iyi TV’yi seçerken de geçerlidir. Bu, özellikle çok oyunculu bir oyunda arkadaşlarınızla yarıştığınızda ya da evinizde ailenizle bir dans yarışması yaptığınızda daha da önemli hale gelecek. Daha büyük bir ekran, herhangi bir oyunu çok daha eğlenceli ve heyecanlı yapabilir. Bu nedenle 65 ila 98 inç arasında değişen ölçüleri ile 4K veya 8K Çözünürlük sunan büyük ekran Samsung QLED’ler sayesinde kendinizi ekrana kaptırıp bambaşka bir dünyaya geçiş yapabilirsiniz.