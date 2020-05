Domain Nedir? Domain Sorgulama Nasıl Yapılmalıdır?

Şimdi size hayalinizdeki domain fikrini bulmadan önce domain kavramının ne olduğunu ve domain sorgulamanın nasıl yapılması gerektiğini açıklayacağız.

Domain Nedir?

Domain, tıpkı fiziksel bir adres gibi web sitenizin adresidir. Bir GPS yol tarifi için nasıl sokak adresine veya posta koduna ihtiyaç duyuyorsa, bir web tarayıcısı da sizi istediğiniz web sitesine yönlendirmek için bir domaine ihtiyaç duyar.

Biraz daha teknik olarak açıklamak gerekirse, her web sitesinin bilgisayarları web sunucularına bağlayan bir IP adresi vardır. Fakat insanlar istedikleri web sitelerini ziyaret etmek için oldukça karmaşık olan bu IP adreslerini ezberlemek istemez (zaten bu pek de mümkün değildir). Neyse ki, bu sorunu çözmek ve insanların web sitelerini kolayca hatırlamasını sağlamak için domain kavramı ortaya çıkmıştır.

Domain, URL’nin “https: //” den sonraki kısmıdır. Yani web sitenizi ziyaret etmek için kullanıcıların girdiği adrestir. Örneğin, “facebook.com”, Facebook’un domain’idir.

Doğru Domaini Bulma

Bir domain seçerken dikkat etmeniz gereken çok fazla detay vardır. Doğru domainin; sitenizin neyle ilgili olduğunu kısa bir şekilde özetlemesi, çekici ve hatırlanması kolay olması gerekir.

Domaininiz markanızı tanımlayacak ve ziyaretçilerin gördüğü ilk şey olacaktır. Bu yüzden domaininizin web siteniz hakkında iyi veya kötü bir izlenim yaratması muhtemeldir.

Markanız için iyi bir izlenim bırakmak istiyorsanız, mümkün olan en iyi domaini bulmak için aşağıdaki ipuçlarından yararlanabilirsiniz:

Markanızla aynı isimde bir domain seçebilirsiniz.

Domain’inizin karakter sayısının olabildiğince az olmasına dikkat etmelisiniz.

Domaininiz kolayca tanımlanabilir ve telaffuz edilebilir olmalı.

Domain’inizde; sayı, kısa çizgi ve diğer karakterlerden kaçınmalısınız.

Yukarıdaki tüm ipuçlarını göz önüne bulundurarak domain seçiminiz için zaman ayırdığınızdan emin olun. Domain seçimi daha sonra acele etttiğiniz için pişman olacağınız bir şey değildir Bu nedenle, web siteniz veya işletmeniz için hangi domaini seçeceğinize karar vermeden önce hangi domainin kullanılabilir olduğu hakkında da düşünmeniz gerekir.

Domain Sorgulama Nasıl Yapılmalıdır?

Artık domain’in ne demek olduğunu ve doğru bir domainin özelliklerini bildiğinize göre, domain sorgulamasını nasıl yapacağınızı merak ediyor olabilirsiniz.

Web siteniz için kullanacağınız ismi seçtiyseniz, kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için domain sorgulama aracı kullanabilirsiniz.

Domain sorgulama aracı size aşağıdakileri gösterir:

Aradığınız domain kullanımda mı yoksa müsait mi,

.net veya .org gibi farklı uzantılar için alan adının kullanılabilirliği nedir,

Farklı üst düzey uzantılar için alan adının maliyeti nedir,

Aradığınız domainden daha ucuz olan alternatifler nelerdir?

Web üzerinde 1.8 milyardan fazla web sitesi olduğu için muhtemelen web siteniz için ilk düşündüğünüz fikrin müsait olma olasılığı düşüktür. Dolayısıyla, ilk aramanızda istediğiniz domainin zaten alınmış olduğunu görürseniz, şaşırmayın.

Almak İstediğim Domain Müsait Değil, Şimdi Ne Olacak?

İstediğiniz domain alınmışsa, aklınızdaki diğer seçeneklerle ilgili domain sorgulamaya devam etmelisiniz.

İşte bu konuda atacağınız dört adım:

1. Önerilen alternatifleri göz önünde bulundurun.

Domain sorgulama aracı, aramanızla ilgili .com da dahil olmak üzere kullanılabilen birden çok domaini size listeler. Bu seçeneklere bir göz atabilir, beğendiğiniz bir alternatif çıkarsa domaininizi kaydedebilirsiniz.

2. Farklı uzantılara odaklanın

.com uzantılı domain fikriniz daha önce alınmışsa, bir sonraki seçeneğiniz, .com dışındaki farklı uzantılara bakmaktır. Tabii .com adresi alındıysa, burada dikkate almanız gereken farklı bir dezavantaj var: .com, bir web sitesi araması yaparken insanların ilk düşündüğü şeydir, bu nedenle, insanlar sizin web sitenizi bulmaya çalışırken başka bir web sitesine gidebilir.

Öte yandan, birçok tarayıcı kullanıcıların daha önce ziyaret ettiği web sitelerini hatırlar ve otomatik doldurur. Bu nedenle tekrar gelen ziyaretçilerinizin çoğu, dürtüleri yanlış alan adını yazsa bile sizi sorunsuz bir şekilde bulabilecektir. En kötü ihtimalle sizden farklı bir web sitesine gitseler bile, doğru olana ulaşmak için arama motorlarını kullanacaklardır.

İstediğiniz domain için .com uzantısından vazgeçtiyseniz, .com’dan sonra en anlamlı uzantı seçenekleri aşağıdaki gibidir:

.net

.cc

.co

.info

.online

.site

.website

.me

.us

İstediğiniz domain, sizin için anlamlı olan bir uzantıda mevcutsa, domain sorgulama işlemini burada durdurabilirsiniz. Bu durumdan yine de memnun değilseniz, seçeneklerinizi keşfetmeye devam edin.

3. Benzer varyasyonları düşünün

İstediğiniz domain kullanımdaysa, mevcut olan orijinal adınıza çok yakın olan bir domain fikri için araştırma yapabilirsiniz. Özellikle eşanlamlı sözlükler sayesinde domaininizin olabildiğince benzer varyasyonlarını oluşturmanız mümkün. Bu durum biraz efor ve çok fazla domain sorgusu yapmanızı gerektirse de, muhtemelen istediğiniz domainin hala mevcut olan bazı varyasyonlar bu şekilde bulabilirsiniz.

4. Alternatif fikirler için beyin fırtınası yapın

Önceki adımların hiçbiri hayalinizdeki domaini bulmanıza yardımcı olmadıysa, biraz daha beyin fırtınası yapın ve domaininiz hakkında düşünün.

Web sitenizin ne hakkında olacağıyla ilgili olan ve eşanlamlı sözcükler size ihtiyacınız olanı vermemiş olabilir, ancak her şey bitmiş değil, milyonlarca sözcük var. Şimdi bu sözcüklere odaklanın ve bu sözcükler arasından mümkün olduğunca markanızla ilgili olanları düşünmeye çalışın. Muhtemelen biraz zaman alacak ve yaratıcılık gerektirecektir, ancak bu adımları uygulayarak sonunda kullanılabilir bir domain bulabilirsiniz.

Kullanılabilir Bir Domain Buldum, Şimdi Ne Yapacağım?

Sonunda sizin için uygun olan kullanılabilir bir domain bulduysanız, kaybedecek zamanınız yok, hala şansınız varken bu domaini kaydedin.

1. Domaininizi kaydedin

Domain kaydı hızlı ve kolaydır. Yıllık domain ücretini ödediğinizde “.com”, “.net” , “.co” gibi alan adı uzantılarını herhangi bir özel şart olmaksızın kolayca tescil ettirebilirsiniz. Fakat tescil ettireceğiniz domain uzantısı “.com.tr” ise, sorgulanan domain kayıt için uygun olsa da, öncesinde marka tescili kapsamında domain adı tescil edilmiş mi bakmanız gerekir.

Diyelim ki marka tescilinizde de sorun çıkmadı ve domaininizi kaydettiniz, peki her şey bitti mi? Tabii ki hayır! Domaininizi her yıl yenilemeniz gerektiğini, ödeme yapmazsanız veya geç ödeme yaparsanız domain sahipliğini kaybedebileceğinizi unutmayın.

Bu durumda, yalnızca domainin kendisini kaybetmezsiniz, içerik, SEO vb. şimdiye kadar oluşturduğunuz her şeyi kaybedersiniz. Sizi bu sorunlardan kurtarması için otomatik yenileme sağlayan bir sağlayıcı bulun.

2. Domain gizliliğini göz önünde bulundurun

Bir domain kaydı yaptığınızda, bu bilgi herkesin erişebileceği şekilde web’de yayınlanır, bu da artan spam ile uğraşmanıza neden olur. Domain kaydı sağlayan bazı şirketler domain gizliliği sunar. Küçük bir ücret karşılığında, dizine verdikleri iletişim bilgilerini proxy bir e-posta adresiyle değiştirerek gerçek iletişim bilgilerinizi herkesin görebileceği yerlerden kurtarırlar.

Domain Nasıl Alınır?

Genellikle aklınıza ilk gelen domain fikirleri daha önceden satın alınmış olacağı için yeni fikirler bulmak size göz korkutucu gelebilir. Fakat domain ve hosting sektörünün önemli şirketlerinden biri olan Niobeweb, hızlı ‘Domain Sorgulama’ aracıyla domain fikirlerinizi geliştirme sürecinden satın almaya kadar size destek olur.

İşletmeniz ya da kendi kişisel hobileriniz için domain satın almak istediğinizde, Niobeweb.net’e gelerek hemen hayalinizdeki domainin araştırmasını yapabilir, beğendiğiniz domaini kaydedebilir, uygun fiyatlar ve profesyonel domain yönetim desteği ile domain tescilinizi yaptırabilirsiniz.