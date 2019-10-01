Dünya, Geleceği Yazan Kadınlar’ı Dinledi

Uluslararası platformlarda örnek kapsayıcı iş modelleri arasında gösterilen Turkcell’in Geleceği Yazan Kadınlar projesi, Birleşmiş Milletler haftasında New York’ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın düzenlediği forumda bir kez daha dünyanın ilgisini topladı.

Turkcell kadınların teknoloji alanında istihdamını ve girişimciliğini artırmak amacıyla başlattığı Geleceği Yazan Kadınlar projesi ile örnek iş modeli olarak bir kez daha dünyanın karşısına çıktı.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, 27 Eylül’de ABD’nin New York kentinde Business Call to Action (BCtA) 9’uncu yıllık forumu kapsamında düzenlenen panele konuşmacı olarak katılarak, bu konuda elde ettikleri uzmanlık ve tecrübelerini etkileyici bir sunumla dile getirdi. Müziğin evrenselliğine değinen Yiş, müzik kelimesinin kökü olan periden yola çıkarak, adeta bir peri masalına dönüşen Geleceği Yazan Kadınlar’ın hikayesini ilgi çekici bir dille anlattı.

BCtA gelir dağılımının eşit olduğu, daha yaşanabilir bir dünya için özel sektörün gayretini destekleyen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından kurulan bir platform. Geleceği Yazan Kadınlar projesi ile Turkcell, Temmuz ayında BCtA işbirliğinin bir parçası haline gelmişti.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen forum kapsamında “Doing Business Differently: Empowering Women Through Inclusive Business”- “Farklı Şekilde İş Yapmak: Kapsayıcı İş Modelleriyle Kadınların Güçlendirilmesi” temalı bir panel düzenlendi. Panel, kâr hedefi olmayan düşük gelirli toplulukların değer zincirine katılmasını hedefliyor. Ayrıca yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunan kapsayıcı işletmelerin ve kadınları ekonomik olarak güçlendirmeyi destekleyen özel sektör liderlerinin sesini duyurmayı da amaç ediniyor. Katılımcılar düşük gelirli kadınların iş hayatına kazandırılmasıyla şirketlerin, tedarikçilerin ve müşterilerin kazanımları ile ilgili bilgi aktarmanın yanı sıra bu entegrasyonun iş modellerine etkilerini ele aldı.

“Kadınların teknoloji alanında güçlü roller edinmelerini destekliyoruz”

Panelde konuşan Ömer Barbaros Yiş “Sanayi 4.0 ile hızla değişen iş yaşamında, kadınların geleceğin mesleklerinde yer alabilmeleri için şirketlere büyük görevler düşüyor. Teknoloji üreterek fark yaratan nesiller yetiştirmek, bu alanda girişimciliği ve istihdam kapasitesini artırmak amacıyla başlattığımız Geleceği Yazan Kadınlar projemiz, hayata geçtiği günden beri kadınların gelir elde etmesi ve ekonomik bağımsızlıklarını artırması için yeni fırsatlar oluşturuyor. Bugüne kadar 3 bine yakın kadına ulaşan projemiz bu yıl 8 farklı ülkeden katılımcıyla dünyaya açıldı. Dünyanın ilk dijital operatörü olmamızın yanında, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri arasında yer alıyoruz. Alanımız doğrultusunda, kadınların teknoloji dünyasında güçlü roller edinmeleri için çalışmalarımızı ve projelerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Proje dahilinde her yıl 100 kadına iş imkanı sağlanıyor