Eda Ece’nin Rol Aldığı Yemeksepeti Reklam Filmi Yayında!

Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti’nin “Gözünü Alamayanlar” reklam serisinin yeni bölümü yayımlandı. Yasak Elma dizisinde Yıldız karakteriyle milyonlarca insanın gönlüne taht kuran oyuncu Eda Ece’nin yer aldığı Yemeksepeti reklam filmi, kahramanımızı bu defa denizin ortasında ve çevresi köpek balıklarıyla çevrili halde karşımıza çıkarıyor.

Tehlikeli bir film sahnesi sırasında ekranda görünen Eda Ece, kendisini kurtarmak isteyen arkadaşlarının attığı can simidine uzanmaz çünkü o sırada ekran başındakilerin gözleri, yenilenen Yemeksepeti uygulamasındadır. Yaza özel fırsatlar, yüz binlerce gerçek fotoğraf, daha fazla çeşit ile tazelik ve kolaylıkla dolu yeni Yemeksepeti arayüzünün cazibesinin anlatıldığı reklam filmi, 24 Haziran’da televizyonun yanı sıra dijital mecralarda yayına girdi.

Serinin önceki reklamında ise Cedi Osman, şampiyonluk puanını almak üzereyken “Gözünü Alamayanlar” yüzündeyken bir türlü faul atışını yapamamıştı.

Çok daha hızlı ve pratik bir kullanıcı deneyimi sunan yeni Yemeksepeti tasarımı, yüz binlerce gerçek fotoğrafla yemekleri ekranda canlıymış gibi gösteriyor. Yemeksepeti’nin “Aklındaysa Kapında” yaklaşımına göre yenilenen Yemeksepeti, kullanıcıların gözlerini alamadığı yeni arayüzünü bu reklam filmiyle izleyicilere anlatmayı hedefliyor.

Reklam künyesi