Hepsiburada teknoloji, pazarlama ve lojistik gücünü Türkiye tekstil perakendecileri için seferber ediyor

Hepsiburada teknoloji, pazarlama ve lojistik gücünü Türkiye tekstil perakendecileri için seferber ediyor

Hepsiburada, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile başlattığı iş birliğiyle hazırlanan “Perakende Dayanışma Paketi” ile, tekstil perakendecilerine ticari desteğin yanı sıra pazarlama, lojistik ve ihracat desteği de verecek.

Hepsiburada, 2015 yılında hayata geçirdiği Pazaryeri modeliyle Türkiye’deki tüm büyük, orta ve küçük işletmelerin işlerini e-ticaret vasıtasıyla daha da geliştirmelerini ve yeni işletmelerin de ekonomiye katılmalarını destekliyor. Hepsiburada milli dayanışma ve yardımlaşma anlayışıyla, COVID-19 salgınıyla birlikte tüketicilere ulaşmakta zor günler geçiren tekstil perakendecilerine özel bir Perakende Dayanışma Paketi hazırladı.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile iş birliği içinde hazırlanan paketle Hepsiburada, 3 ay süreyle BMD üyesi markaların Hepsiburada’da açacakları mağazalarındaki satışlarına ekstra ticari destek sağlıyor, ek pazarlama aktiviteleriyle markaların öne çıkmasına yardımcı oluyor. Paket kapsamındaki firmalar ayrıca lojistik için Hepsijet’i kullanabiliyor. Hepsiburada ile yeni çalışmaya başlayacak tüm BMD üyesi markaların entegrasyon ücretini de bu süre boyunca Hepsiburada üstleniyor ve ilgili online ve offline kanallarda özel lansman duyuruları yaparak firmaların marka bilinirliğine destek oluyor.

Altyapı desteği

Türkiye’nin Hepsiburada’sı paket kapsamında daha önce e-ihracat yapmamış küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere tüm Türkiye’deki işletme ve girişimcilere e-ihracat fırsatı da sağlayacak. Arzu eden BMD üyesi markalar, bir kısmı Mayıs ayı itibarıyla bir kısmı ise yaz sonuna kadar operasyona açılacak Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu bölgesindeki istedikleri ülkelere Hepsiburada üzerinden satış yapma imkanını yakalayacak. Hepsiburada, BMD üyesi markaların yurtdışı pazarlara ürün satışını kolaylaştırmak adına ürün geliştirilmesi, ürünlerin e-ticaret platformunda doğru konumlandırılması, pazarlama faaliyetleri, lojistik ve gümrük hizmetleri, yerel dil desteği, yerel tahsilat ve ödeme çözümleri dahil birçok konuda altyapı desteği sunacak.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan dayanışma paketiyle ilgili, “BMD ile yaptığımız iş birliği kapsamında, BMD üyesi değerli tekstil markalarını Hepsiburada Pazaryerinde görmekten mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu zor günlerde milli dayanışma ve yardımlaşma ruhu ve birlik içinde hareket ettiğimiz için gururluyuz. İş birliğinin hem Hepsiburada hem de BMD üyesi markalar için hayırlı olmasını dilerim” dedi.

BMD Başkanı Sinan Öncel ise, “Hedefimiz daima, kazan-kazan modeli üzerine inşa ettiğimiz yapıcı iş modelimizle perakendeyle el ele büyümek. Bu sebeple Hepsiburada ile başlattığımız bu iş birliğini çok önemsiyoruz. Proje ortağımız Hepsiburada teknoloji, ticaret, pazarlama, lojistik ve ihracat gücüyle tekstil perakendecilerinin yanındayız. Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız” dedi.