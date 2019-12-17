TP-Link EAP Erişim Noktaları, Loglama Yazılımlarını Destekliyor

TP-Link EAP serisi erişim noktaları, restoran, otel, AVM, okul, hastane gibi kamusal ağa sahip işletmelerin 5651 sayılı yasa gereği yapmaları gereken loglama hizmetini sağlayan yazılımlar ile uyumlu hale geldi. Bu sayede EAP kullanıcısı işletmeler avantaj sağlıyor.

Gün içinde çok sayıda farklı kişinin WiFi’a bağlandığı kamusal ağa sahip restoran, otel, AVM, okul, kafe, ulaşım şirketleri gibi işletmeler için WiFi’ın güvenliği ve 5651 sayılı yasaya uyumluluk çok önemli. Bu işletmeler hem ağı ve ağa bağlananları güvende tutmak hem de yasa gereği ağa bağlananların hareketlerini kaydetmek (loglama) durumundalar. Özellikle küçük ve orta ölçekli kuruluşlar için bu sorunu çözen hizmetler sunan şirketler var. Geliştirdikleri yazılımlar ile ve aylık bir bedel karşılığı kamuya açık WiFi sunan bu tür işletmelerin otomatik olarak loglama ve ağ güvenliği yapmalarını sağlıyorlar. TP-Link’in bu tür işletmelere özel WiFi erişim noktaları (access point) olan EAP serisi, loglama hizmeti veren birçok yazılım ile uyumlu. Bu da kuruluşlara çok önemli avantajlar sağlıyor.

Zaten son derece kolay kurulup kullanılan EAP erişim noktaları, başta Airmind, Crypttech, WiFiburada, WiFispot gibi firmaların yazılımlarını destekliyor. Bu firmalardan loglama hizmeti alan EAP kullanıcıları, herhangi bir arayazılım, düzenleme, vb gerekmeden hem ağ güvenliğini hem de loglamayı yapabiliyorlar. Üstelik kullanıcıların ağa giriş yaptığı sayfalarda her türlü reklam, tanıtım, bilgilendirme gibi işletmeye yarar sağlayacak çalışmaları da kolayca yapabiliyorlar.

Tek noktadan yönetim

TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, küçük ve orta ölçekli işletmelerin WiFi ağını yönetmek için kadrolara sahip olmadığını, bu nedenle kolay kurulup yönetilen ağ ürünlerine gereksinim duyduğunu belirterek, “EAP serimiz tam bu ihtiyaca yönelik geliştirildi. Hem kapasite hem fiyat açısından her büyüklükte kuruluşa yönelik modelimiz var. EAP serisine özel ücretsiz yönetim yazılımı olan Omada sayesinde tek bir PC üzerinden ya da ücretsiz bulut (cloud) desteği ile cep telefonları üzerindeki mobil uygulamadan tüm erişim noktalarını yönetmek mümkün. Ama bununla yetinmedik ve 5651 yasası gereği loglama yapması gereken işletmeler için bu hizmeti veren şirketlerle işbirliği yaptık” diyor. Bu şirketlerin yazılımlarını, Omada ile uyumlu hale getirdiklerini ifade eden Dinçer, uyumlu olan yazılım, firma sayısını artırmayı hedeflediklerini de vurguluyor.

Aylık bir bedel karşılığı Omada yazılımı ile uyumlu firmalardan loglama hizmeti alan EAP kullanıcısı kurumlarda, Omada yazılımı ile loglama yazılımı eşgüdümlü çalışıyor. WiFi’a yeni biri giriş yapmak istediğinde Omada otomatik olarak ilgili firmanın doğrulama sayfasına kullanıcıyı yönlendiriyor. Aynı zamanda ağ trafiği loğlarını düzenli ve otomatik olarak aktarıyor. Kafe, restoran, otel gibi işletmeler bu sayede hem güvenli hem de yasaya uygun bir kamusal WiFi bağlantısı sunmuş oluyorlar.