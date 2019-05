Casper’ın Yeni Akıllı Telefonu Geliyor: VİA G4

Türkiye’nin teknoloji markası Casper, yeni akıllı telefonu VIA G4’ü kullanıcıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Damla V çentik tasarımı ve geniş kullanım alanı sağlayan ekranıyla trendlere göz kırpan VIA G4, yüksek performans sunan yapay zekalı kamerası ve uzun ömürlü bataryasıyla kendi sınıfında bir adım öne çıkıyor.

Casper’ın en yeni akıllı telefonu VIA G4, ekran tasarımından kamera performansına, uzun ömürlü bataryasından işlemci gücüne bir akıllı telefon kullanıcısının tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Benzerlerinden farklılaşarak kullanıcılara daha geniş ekran deneyimi sunan VIA G4, üstün performanslı “Octa Core” işlemcisiyle de fark yaratıyor. Uygun fiyatla, trendleri yakalamak isteyenlerin yeni favorisi olmaya aday Casper VIA G4, kullanıcılara sınırları zorlayan bir deneyim vadediyor.

Damla V Çentik ile Daha Büyük Ekran Deneyimi

Casper, akıllı telefon kullanıcılarının en büyük beklentilerinden biri olan geniş ekran konusunda her geçen gün kendini yenileyerek trendleri yakalamaya devam ediyor. G serisinin yeni modeli VIA G4, damla V çentik tasarımı sayesinde ekran zevkini ikiye katlama fırsatı sunuyor. Yüzde 82 ekran gövde ve 6.22’’ yüksek ekran boyutuna sahip yeni çentik dizaynı ile kullanıcılar, sosyal medyaya göz atarken, oyun oynarken veya video izlerken çok daha fazla ayrıntıyı yakalayabiliyor.

Trend Renkler ve Ergonomik Kullanım

Performans ve kullanım kolaylığı konusunda beklentileri fazlasıyla karşılayan Casper, tasarım konusunda da oldukça iddialı. Serinin yeni telefonu VIA G4, gradyan geçişlere sahip olan kozmik mavi ve uzay siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Üstün tasarım ve tarza sahip VIA G4, kavisli tasarımı sayesinde ele rahatça oturan ergonomik bir kullanım rahatlığı sağlıyor.

Güçlü İşlemci ile Sınır Tanımayan Performans

VIA G4’te bulunan Helio P22 işlemci, yapay zekâya yeni bir soluk getiriyor. Kamera ve işletim sistemine de yardımcı olan yapay zeka ile sınır tanımayan bir performans sunan VIA G4, 2.0 GHz yüksek frekans hızı ve 8 çekirdeği sayesinde en zorlu ve çoklu işlem gerektiren uygulamaları sorunsuz çalıştırıyor. Benzerlerine göre daha fazla batarya optimizasyonu sağlayan telefon yoğun kullanımlarda bile çok daha az ısınıyor. 13+2MP çift arka kamerada bulunan f/1.8 diyafram aralığı ve yapay zeka üst seviye fotoğraf çekilmesini sağlıyor. Bu sayede gece karanlıkta ya da Portre modunda fotoğraf çekmek isterken başarılı sonuçlar çıkartıyor.

Uzun Batarya Performansı ve Android 9.0 Pie

Ayrıca 3500 mAh bataryaya sahip telefon, aynı segmentteki benzerlerine göre iki kat daha fazla batarya ömrü sağlıyor. Tek şarj ile ortalama 1.5 – 2 gün kullanım deneyimi sunan bataryası, yapay zeka ile tümleşik şekilde çalışarak eğlence ihtiyaçları ve günlük işlerin rahatça yerine getirilmesini sağlıyor.

Android işletim sisteminin en güncel sürümü Android: 9.0 Pie’a ve Casper’a özel yazılıma sahip telefon, birbirinden farklı kullanım kolaylıkları sunuyor. Yüksek performansıyla daha hızlı geçişler sağlayan telefon, yeni ara yüz ve erişilebilirlik hizmetleri sayesinde menülere kolay bir şekilde ulaştırıyor. Ayrıca işletim sistemi, gelen bildirimlerin daha ergonomik bir şekilde görülmesini sağlıyor.