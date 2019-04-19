Turkcell İle Kampüsler 5G Teknolojisine Hazır

Türkiye’nin köklü üniversitelerinden İTÜ ile dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, 5G’ye yönelik önemli bir işbirliğine imza attı. Yapılan çalışma ile İTÜ kampüslerindeki mevcut mobil şebeke altyapısı yenilendi ve 5G’ye hazır hale geldi. Altyapı yenileme sonrasında, kampüslerdeki Turkcell abonelerinin deneyimledikleri data iletim hızları yüzde 30 artış gösterdi ve yüzde 25 oranında enerji tasarrufu sağlandı.

Turkcell ve İTÜ, 5G kapsamındaki işbirliklerine bütün hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Turkcell, üniversitenin tüm kampüslerindeki 4.5G altyapısını yenileyerek teknolojik olarak geliştirdi. Bu sayede İTÜ’nün mobil altyapısı şimdiden 5G’ye hazır hale geldi. C-RAN şebeke mimarisi (merkezileştirilmiş mobil şebeke) kullanılarak gerçekleştirilen şebeke yenileme çalışmasıyla öncelikle veri iletim hızları daha da iyileştirildi ve mobil abonelerin 4.5G üzerinden daha düşük veri gecikmesi ile servis alabilmeleri sağlandı.

Oluşturulan yeni mimariyle İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde “merkezileştirme” konsepti kullanıldı ve çekim noktalarına kurulan cihaz sayısı önemli oranda azaltıldı. Altyapı yenileme ve merkezileştirme çalışmaları sonrasında gözlem periyodunda Turkcell abonelerinin deneyimledikleri data iletim hızları yüzde 30 artış gösterdi. Sistem odalarının merkezileştirilmesi sonucunda yüzde 25 oranında enerji tasarrufu da sağlandı.

5G çalışmaları aralıksız sürüyor

Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “4.5G şebekemizi kurarken, bu altyapının 5G’ye de uygun olmasına büyük önem verdik. Geldiğimiz noktada dünyanın en hızlı 4.5G şebekesine sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. 5G çalışmalarına başladığımız ilk günden bu yana ülkemizin önde gelen üniversitelerinden İTÜ ile yakın bir işbirliği içerisinde çalışıyoruz. İTÜ’de başlattığımız C-RAN şebeke mimarisi çalışmasını Türkiye’nin her köşesine yayarak, en kaliteli ve hızlı servislerini müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin dünyada 5G’de söz sahibi olması için aralıksız olarak çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise, “Teknolojide yaşanan gelişmeler sadece ülkemizde değil tüm dünyada sosyal hayatı, iş hayatını da dönüştürüyor. Bu dönüşümün en önemli unsuru olan üniversitelerin, ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatına katkısı da giderek artıyor. Bugün akademik hayatın en önemli karşılığını iş dünyasında etkin bir şekilde görüyoruz. İşbirlikleri, birlikte yürütülen projeler ve Ar-Ge faaliyetlerini kapsayan her alanda kamu, özel sektör, iş dünyası işbirliklerinin arttığına şahit oluyoruz. Ülkemizin ekonomik ve sosyal hayattaki bu hızlı dönüşümünün yeni nesil teknolojiler ile giderek artacağını biliyoruz. Bu kapsamda İTÜ olarak 5G teknolojisi testlerinde işbirliklerine gitmekten son derece memnunuz. Bu işbirliklerin gelişerek devam edeceğine ve ülkemize fayda sağlayacağına emin olarak ilerliyoruz” diye konuştu.

Yapılan çalışmalar sonrasında dünyanın en iyi 4.5G altyapısından birine sahip olan İTÜ Ayazağa kampüsü, geleceğe hazır bir test merkezine dönüştü. Turkcell ve İTÜ önderliğindeki bu çalışma ile İTÜ Ayazağa Kampüsü; sürücüsüz araç, akıllı şehir sistemleri, IOT gibi gelecek nesil teknolojiler için denemelerin yapılacağı 5G’ye hazır ve üniversite öğrencilerinin de kullanabileceği bir açık hava teknoloji laboratuvarı haline geldi.