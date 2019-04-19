Perakende Çalışanları Teknolojiyi Konfora Dönüştürüyor

Perakende zincir mağazaları ya da ofislerinde, yeni nesil giriş-çıkış sistemleriyle çalışanlara konfor sağlanırken, personel verileri raporlarla yöneticilere sunuluyor. Yöneticiler de bu raporlarla operasyonel verimliliği artıracak iç görüler elde ediyor.

Perakende sektöründe mağaza ya da ofis çalışanlarının giriş çıkış takibi yalnızca güvenlik değil verimlilik de sağlıyor. Sensormatic’in perakende sektörü için geliştirdiği entegre giriş çıkış sistemleri, güvenlik ve verimliliği bir arada sunuyor. Sistem, ofis personelinin giriş çıkış ve mesai süreçlerini geleneksel kartlı sistemlere alternatif olarak ileri seviye teknolojilerle yönetiyor. İşletmeler Sensormatic’in sunduğu giriş çıkış sistemiyle kartsız, zahmetsiz ve etkili bir çözüme kavuşuyor.

Akıllı telefon varken, giriş kartına gerek yok!

Mobil cihazların hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, akıllı telefonlar temel iş süreçlerinin de vazgeçilmezi oldu. Sensormatic’in sunduğu mobil geçiş kontrol çözümü ise akıllı telefonların hayatımızı kolaylaştırdığı alanlara bir yenisini ekliyor: Kartlı geçiş yerine “okut ve geç” dönemini başlatan bu çözüm, akıllı telefonların giriş kartı yerine kullanılmasını sağlıyor. Perakende profesyonellerinin kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran bu sistemde, telefonu okuyucuya yaklaştırarak geçiş yapılabiliyor.

Akıllı telefona indirilen uygulama üzerinden telefonun sahibini otomatik olarak tanıyan çözüm, giriş çıkışların kontrol altına alınmasına ihtiyaç duyulan her yere kolayca entegre edilebiliyor. Ofis içinde kontrol ve yetkiye tabi bölümlere sadece ilgili kişilerin girmesi sağlanıyor. Giriş çıkış hareketlerinin gerçek zamanlı olarak sisteme işlenmesiyle birlikte, denetleme süreçlerini kolaylaştıran raporlar da elde ediliyor.

Mobil cihaz uygulamalarına ek olarak, parmak izi ve iris okuyucu gibi biyometrik okuyucular da kartlı geçiş sistemlerine alternatif olarak kullanılabiliyor.

Veriler hızla raporlanıyor

Personel Devam ve Kontrol Sistemi sayesinde giriş çıkış ve mesai saatleri hatasız takip edilirken, bordrolamaya veri sağlamak, kişilerin ofis içindeki yol haritalarını görüntüleyip, lokasyonlarını belirlemek ve acil durumlarda anlık yoklama yapabilmek de mümkün oluyor.

Ofise ziyaretçi geldiğinde e-posta ile ilgili kişi anında bilgilendiriliyor. Çalışanların yaptığı giriş çıkışlar mesai saatleri baz alınarak raporlanıyor ve bordrolama süreçleri kolaylaşıyor. Ziyaretçilerin dolaşabileceği alanlar Passware üzerinde tanımlanarak, bina içindeki bölümlerin giriş çıkış yetkileri hızlıca güncellenebiliyor.

IP kameralar ile entegre

Bina içi güvenliğin temel unsuru olan IP kameralar, tasarım merkezlerinin de olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Çalışma ortamındaki tüm faaliyetleri 7 gün 24 saat kayıt altına alan video izlme sistemleri, sisteme entegre çalışıyor. Yetkisiz girişlerde ilgili görüntüyü güvenlik yetkililerinin dikkatine sunuyor.