Apple AR Gözlüğü Hakkında Yeni Gelişmeler!

Apple, AR gözlüğü ile hem artırılmış gerçeklik teknolojisine olan ilgisini yansıtıyor hem de ürün yelpazesini genişletmek için önemli bir adım atmış oluyor. Apple imzası taşıyacak AR gözlük, teknoloji tutkunlarını meraklı bir bekleyişe yöneltti.

Apple’ın ARKit artırılmış gerçeklik (AR) yazılımını 2017 yılında çıkardığı halde henüz özel bir AR cihazı çıkarmadı. Bunun üzerine dedikodular ve meraklı bekleyiş başlamıştı. Apple imzalı artırılmış gerçekliğe yönelik ilk ürün AR gözlüğü, Apple’a yakın kaynak Ming-Chi Kuo’dan geldi. Gelen bilgilere göre, bu yılın dördüncü çeyreğinde seri üretime girecek ve 2020 yılının ikinci veya üçüncü çeyreğinde de satışa sunulacak.

Ünlü analist Kuo, satışa sunulacak ilk nesil AR gözlüklerinin iPhone’a büyük ölçüde bağlı çalışacağını söyledi. Gözlüğün bilgi, görüntü ve konum servisi detaylarını iPhone üzerinden işleyeceğini de belirtiliyor. Görünen o ki, AR gözlüğü Apple’ın kablosuz kulaklığı AirPods modeli ile benzerlik gösterecek.

Apple AR Gözlüğü tamamen kablosuz olacak

AR gözlüğü ile iPhone eşleşmesinin Apple Watch gibi kablosuz varsayılıyor. Apple’ın AR gözlüğü, AMOLED ekrana göre daha düşük gecikme süresi, daha yüksek kontrast ve daha uzun bir ömre sahip olan MicroLED ekranlar ile gelecek. MicroLED ekranın AMOLED ekrandan yaklaşık 30 kat daha parlak olduğu düşünüldüğünde, AR gözlüğü, gün ışığında da kullanılabilecek diyebiliriz.

Kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında, Apple’ın akıllı gözlülüğünün, 2016 yılında Google’ın sunduğu Daydream View ve 2015’te Samsung’un tanıttığı Gear VR Samsung ile benzerlik gösterdiği söylenebilir. Çıkan bazı haberlere göre Apple’ın elinde, 8K çözünürlüğe sahip olan AR gözlüğü dışında VR (Sanal Gerçeklik) uygulamaları çalıştırabilen bir gözlük de bulunuyor.

AR gözlüğü fiyatı ne olacak

Gömme ekrana sahip olacak AR gözlüğü, 2020 yılında satışa sunulacak. Apple’ın Eylül ayında gerçekleştireceği iPhone etkinliğinde AR gözlüğü tanıtarak teknoloji tutkunlarına bir sürpriz yapması ihtimali de bulunuyor. AR gözlüğü fiyatı ne olacak sorusunun cevabı ise halen bilinmiyor.

Apple’ın telefon satışlarında yüzde 15 oranında düşüş olması, aksesuar satışlarında ise yüzde 332lük artış olması göz önünde bulundurulduğunda, AR gözlüğünün Apple için adeta taze kan olabileceğini ve gelir artışı sağlayabileceği söyleyebiliriz.