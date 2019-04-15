Samsung Galaxy A Serisinin Yeni Modeli Galaxy A70 Tanıtıldı!

Samsung, Galaxy A70 modelini resmi olarak tanıttı. Samsung’un günümüzdeki bağlantı kurma alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak geliştirdiğini belirttiği Galaxy A70, ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, devasa ekran ve üçlü arka kamera ile tüketicilerin dikkatini çekti. Bakın Galaxy A70 neler sunuyor?

Popüler Galaxy A serisinin en yeni akıllı telefon modeli olan Galaxy A70, şık tasarımını geniş sonsuz ekran, yüksek performanslı üçlü arka kamera, güçlü pil ve bağlantı seçenekleriyle tamamlıyor. Damla çentikli Infinity-U ekran tasarımıyla yüksek bir ekran gövde oranı sunan cihaz, orta-üst segment arasına konumlandırılıyor.

6,7 inç boyutunda ekrana sahip olan yeni Galaxy A70, ince ekran çerçeveleri ve devasa ekranıyla başarılı bir ürün olduğunu ortaya koyuyor. İyi bir ekran-kasa oranı sunan Galaxy A70, Full HD+ çözünürlüğündeki Super AMOLED ekranı sayesinde ise kullanıcılara muhteşem görüntüler sunuyor.

Kamera ve ekranda iddialı

Cihaz, 32 megapiksel, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 5 megapiksel (Derinlik) kameraları ile görüntüleme konusundaki iddiasını ortaya koyuyor.

Gücünü 8 çekirdekli Exynos yonga setinden aldığı varsayılan (adı henüz açıklanmadı) yeni Galaxy A70, 6 ve 8 GB RAM seçenekleri ve 128 GB depolama alanıyla geliyor. 128 GB’lık dahili hafıza microSD ile artırabiliyor. 4500 mAh bataryası bulunan cihaz, Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.

Samsung Galaxy A70 modeli; siyah, beyaz, mavi ve mercan renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Modelin satış fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

Samsung Galaxy A70 teknik özellikleri