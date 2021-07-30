Bitci ve İspanya Milli Takımı, Avrupa’nın en büyük token arzını gerçekleştiriyor

Bitci Teknoloji ve İspanya Milli Takımı iş birliğiyle geliştirilen İspanya Taraftar Token’lar 30 Temmuz Salı saat 15:00’te satışa sunulacak. 12,5 milyon Euro arz büyüklüğüne sahip işlem, bugüne kadar Avrupa’daki en büyük taraftar token arzı olma özelliğini taşıyor.

Dünyanın en başarılı milli takımlarından İspanya ve Bodrum merkezli blockchain şirketi Bitci Teknoloji iş birliğiyle geliştirilen taraftar token projesinde ilk arz başlıyor. Geçtiğimiz aylarda Bitci Teknoloji ve İspanya Futbol Federasyonu arasında imzalanan anlaşma kapsamında hayata geçirilen projede, satış tarihi 30 Temmuz 2021 Cuma saat 15:00 olarak belirlendi.

0,50 Euro’luk avantajlı ön satış fiyatıyla limitli sayıda yatırımcıya sunulacak İspanya Taraftar Token’ları (SNFT) Bitci.com üzerinden, sadece Bitcicoin aracılığıyla alınabilecek. SNFT sahibi olmak isteyen yatırımcıların alım işlemi öncesinde cüzdanlarında yeterli miktarda Bitcicoin bulundurması gerekecek. 30 Temmuz Cuma günü düzenlenecek satışta toplam 25 milyon SNFT satışa sunulacak. Satışta kişi başı üst alım limiti 12 bin SNFT olarak belirlendi. SNFT’nin ilk arz sonrası Bitci.com’daki listelenme tarihi ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

2000’Lİ YILLARIN EN BAŞARILI MİLLİ TAKIMLARI ARASINDA

Yapılan araştırmalara göre, bugün dünya futbolunda en çok takip edilen ve desteklenen ilk 3 milli takım arasında yer alan İspanya, özellikle 2000’li yılların ortasından itibaren gösterdiği performansla dünya futboluna damgasını vurdu. 2008 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası’nda kazandığı şampiyonlukla dikkatleri üzerine çeken İspanya, ardından 2010 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu ve 2012 Avrupa Şampiyonu olarak bu başarısını perçinlemeyi başarmıştı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN YOĞUN İLGİ BEKLİYORUZ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan, Bitci olarak ilkleri hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgularken, “Geçtiğimiz gün, Brezilya ile dünyanın en büyük fan token arzını başarıyla gerçekleştirmiş ve yalnızca dakikalar içerisinde arzı tamamlamıştık. Şimdi aynı başarıyı İspanya ile de sürdürmek; bu sefer de Avrupa’nın en büyük arzını gerçekleştirmek istiyoruz. Söz konusu satış işlemine dünyanın dört bir yanındaki yatırımcıların ve İspanya taraftarlarının yoğun ilgi göstereceğine inanıyoruz” dedi.