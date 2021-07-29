Galaxy SmartTag ile tüylü dostlarınızı bulmak artık daha kolay

Sevgi dolu evcil hayvanınızın kaybolacağı korkunuz artık son buluyor. Hayatınızdaki önemli eşyalarınızı ve tüylü dostlarınızı bulmak, menzil dışında olsalar bile, hiç bu kadar kolay olmamıştı. Evcil hayvanınızın tasmasına bağlayacağınız yeni Galaxy SmartTag cihaz sayesinde, artık onu hemen bulabilirsiniz.

Hem Bluetooth Düşük Enerji (BLE) hem de geniş paylaşım ağı (UWB) teknolojisiyle donatılan Galaxy SmartTag sayesinde, sadece eşyalarınızın değil can dostlarınız evcil hayvanlarınızın da konumunu artık çok daha doğru bir biçimde tespit etmeniz mümkün. Galaxy SmartTag, kullandığı artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle, akıllı telefonunuzun kamerasını kullanarak kaybolan tüylü arkadaşlarınızın bulunduğu yeri görüntülemenizi de sağlıyor.

Galaxy SmartTag cihazını, evcil hayvanınızı rahatsız etmeyecek şekilde tasmasına takmanız durumunda, tüylü dostunuz kaybolduğunda Galaxy cihazınızdaki SmartThings Find hizmetiyle konumu kolayca ve doğru bir şekilde tespit edebiliyorsunuz. Galaxy S21+ ya da Galaxy S21 Ultra gibi UWB destekli akıllı telefonunuzda bulunan AR Finder, kullanıcı dostu arayüzüyle size rehberlik ederek Galaxy SmartTag takılı evcil hayvanınızın sizden ne kadar uzakta olduğunu gösteriyor ve sizi onun olduğu tarafa doğru yönlendiriyor. Üstelik Galaxy SmartTag’e yaklaştığınızda sesli uyarı da alabiliyorsunuz.

Çok uzakta olsa da harita üzerinden tespit edin

Galaxy SmartTag’de kullanılan BLE teknolojisi ve Galaxy cihaz ağının gücü sayesinde Galaxy SmartTag, SmartThings Find’ın güçlü konumlandırma kapasitesini daha da artırıyor, sizden çok uzakta olsa dahi evcil hayvanınızı harita üzerinde tespit edebilmenizi sağlıyor. SmartThings uygulaması üzerinden SmartThings Find hizmetini kullananlar, akıllı telefonları veya tabletleri ile kaybola dostlarını bulabiliyor. SmartThings Find hizmetine cihazınızın kaybolduğunu bildirdiğinizde, yakında bulunan herhangi bir etkinleştirilmiş Galaxy cihazı SmartThings sunucusuna konumu bildiriyor ve siz de bunun üzerine bildirim alıyorsunuz. SmartThings Find hizmetinde tüm veriler şifrelenip korunduğundan Galaxy SmartTag’inkonumu sadece sizinle paylaşılıyor.