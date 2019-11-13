Denizbank ve Hepsiburada İş Birliği İle Online Alışverişte Anında Kredi

Teknoloji ve inovasyon alanındaki bilgi birikimiyle finans sektöründe birçok ilke imza atan DenizBank ile Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, online alışverişi herkes için kolaylaştıran bir iş birliğine imza attı.

Bu kapsamda Hepsiburada üzerinden yapılan alışverişlerde DenizBank hesabı olsun olmasın herkes, ihtiyaç anında şubeye gitmeksizin ve herhangi bir ek masraf ödemeksizin anında online kredi imkânından faydalanabiliyor. İşbirliği kapsamında DenizBank’tan ilk kez kredi kartı çıkaracak müşterilere ilk iki alışverişte 50’şer TL indirim de sunuluyor.

DenizBank ile Hepsiburada, Türkiye’de hem tüketicilerin alışveriş deneyimini kolaylaştırmak hem de ekonomiye değer sağlamak üzere güçlerini birleştirdi. Buna göre DenizBank müşterisi olsun ya da olmasın Türkiye’nin 81 ilindeki tüm tüketiciler, A’dan Z’ye tüm gereksinimleri için ihtiyacın oluştuğu anda, Hepsiburada platformu veya mobil uygulaması üzerinden anında online kredi kullanabilecek.

Online alışverişte kredi ihtiyacına hızlı, basit ve pratik çözüm

Tüketiciler, herhangi bir ek ücretin söz konusu olmadığı, hızlı, basit ve pratik müşteri deneyiminin sunulduğu iş birliği ile Hepsiburada üzerinden 750-15.000 TL arasındaki alışveriş sepetlerini oluşturduktan sonra harcamaları için DenizBank tarafından 7 gün 24 saat sunulan Online Alışveriş Kredisi seçeneğinden faydalanabiliyor.

DenizBank müşterisi olan kullanıcılar, kredi başvurularının onaylanmasının ardından kredi evraklarını online ortamda onaylayarak kredi imkânından anında yararlanabiliyor.

İlk defa DenizBank müşterisi olacak kullanıcılara için ise kredi cevabının anında verilmesinin ardından, gerekli evrakların ve imzaların alınabilmesi için adreslerine kurye randevusu atanıyor. Bununla birlikte alışveriş kredisine ait dokumanlar online ortamda kolayca tüketicinin kendisi tarafından onaylanabiliyor.

Ek olarak, DenizBank’tan ilk kez kredi kartı çıkararak alışverişlerini gerçekleştiren tüketicilere de ilk iki alışverişte 50’şer TL indirim sunuluyor.

“Sıfır Faiz” ile bütçe dostu alışveriş imkânı

Online Alışveriş Kredisi kapsamında Hepsiburada’da oluşturulan sepette seçili ürünlere uygulanan 12 aya kadar vade farksız; “0 faiz” fırsatı müşterilerin bütçelerindeki yükü azaltıyor. 60 aya kadar yapılan vadelerde ise Denizbank tarafından Hepsiburada müşterilerine özel sunulan avantajlı ödeme planları ile alışveriş için ihtiyaçları erteleme dönemi sona eriyor. Her yıl Kasım ayında gerçekleşen ve yılın en avantajlı alışveriş günü olan “Efsane Cuma” öncesinde tüketicilere ihtiyaçları olan ürünleri satın almak için alternatif bir finansal destek sunan işbirliği ile tüketiciler klasik kredi çekme zahmetinden kurtuluyor. Şubeye gitmeden, sigorta gerektirmeyen ve dakikalar mertebesinde onaylanan bir tüketici finansmanı dönemi başlıyor.

Söz konusu anlaşmanın detayları, DenizBank Genel Müdürlüğü’nde, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Bankacılık ürün ve hizmetlerinin etrafına bir ekosistem inşa ederek, insanlara daha fazla alanda fayda sağlayacak iş birliklerini genişlettiklerini belirten DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş şöyle konuştu; “DenizBank olarak bankacılıktaki birikimimizi, insan ile teknoloji arasında köprü kurmak için kullanıyoruz. Kendimize “Yarının müşterisi ne ister” diye soruyor, teknolojinin artan imkanlarını günlük yaşamın parçası haline getirerek müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Giderek artan ivmesiyle ülkemizde önemli bir potansiyeli barındıran e-ticaret alanında bugün önemli bir adım atıyor, tüm Türkiye sathında ve bölgesinde lider e-ticaret platformu Hepsiburada ile alışveriş deneyimini daha rahat hale getiriyoruz. Artık Hepsiburada’dan yapılacak alışverişlerde DenizBank hesabı olsun olmasın herkes, şubeye gitmeden, ek masraf ödemeden, ihtiyacın oluştuğu anda kredi imkânından faydalanabilecek. Bir kez daha insanlarımızı zahmetten kurtaracak, sektöre güç kazandıracak bir yeniliğin altına imzamızı atmaktan mutluluk duyuyoruz”.

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ “Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre platformumuzu sürekli yenilemeyi, sunduğumuz ürün ve hizmetleri genişletmeyi sürdürüyoruz. Hepsiburada olarak yaptığımız yatırım ve yeni atılımlarla Türkiye’de online alışverişin öncüsü olmaya devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz her iş birliğiyle amacımız; müşterilerimize aradıkları her şeyi evlerinin konforunda, kolaylıkla bulabilecekleri, uçtan uca mükemmel bir online satın alma deneyimi sunmayı sürdürmek. Aynı zamanda müşterilerimizi ihtiyaçlarını ertelemeden istedikleri ürünlerle hızlı bir şekilde buluşturmak bizim için çok önemli. Bu bakış açısıyla da bir yandan ürün çeşitliliği sunarken öte yandan da bu çeşitliliği müşterilerimize en uygun finansal çözümlerle sunmak için çalışıyoruz. DenizBank ile başlattığımız Online Alışveriş Kredisi çözümüyle, müşterilerimizin günlük münferit ihtiyaçlarının yanı sıra; ev kurma, doğum, okul alışverişi ve özel günler gibi finansal açıdan desteğe ihtiyaç duydukları dönemlerde de onların yanında oluyoruz. Müşterilerimiz beklemeden ve ertelemeden, ihtiyaçlarına birkaç dakika içinde, uygun kredi oranlarıyla sahip olma imkânına sahipler. Finans sektöründe birçok ilke imza atan Denizbank gibi güçlü bir iş ortağı ile attığımız bu adımın hem Türk tüketicisi hem de ülke ekonomimiz için faydalı olacağına inanıyoruz.” dedi.