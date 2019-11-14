Dünyanın İlk Uluslararası Sürdürülebilir Moda Arama Motoru GLAMI.eco Açıldı

GLAMI.eco, tüketicilerin modaya yönelik adımlarını sorumluluk bilinciyle atan markaları keşfetmesine yardımcı oluyor.

GLAMI’nin sürdürülebilirlik araştırmasına göre, sürdürülebilir modayla ilgilenen müşterilerin yüzde 48’i ürünleri nasıl bulacağını ve satın alacağını bilmiyor. Satın almadaki en büyük engel, sürdürülebilir markalarla ilgili farkındalığın düşük olması ve GLAMI.eco da işte tam burada devreye giriyor. Platform, tek bir yerde farklı mağazalardan geniş bir ürün yelpazesi sunarak müşterilerin sürdürülebilir markaları keşfetmesine yardımcı oluyor.

Sürdürülebilir modaya ilgi son beş yılda yüzde 46 arttı

GLAMI tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 67,1’i moda alışverişi yaparken sürdürülebilirlik trendlerinden etkileniyor. Tüketiciler ayrıca aktif bir şekilde sürdürülebilirlikle ilgili bilgi arayışı içinde. Google trend verilerine göre “sürdürülebilir moda” ile ilgili yapılan aramalar son beş yılda yüzde 46 arttı.

Bu artışın getirdiği bir dezavantaj ise gösterilen ilgi ne kadar artarsa yanlış bilgi de o denli artıyor. Yeni uluslararası platform GLAMI.eco, tüketicilerin sürdürülebilirlik karmaşası içinde yolunu bulmasına ve modaya yönelik adımlarını sorumluluk bilinciyle atan markaları keşfetmesine yardımcı oluyor. GLAMI CEO’su Tomas Hodbod, “Misyonumuz, herkesin ulaşabilmesini ve bu konuda bilgi alabilmesini sağlamak için tüm sürdürülebilir moda dünyasını tek bir yerde birleştirmek ve organize etmek. Markaların arkasında yatan öyküleri bilmek, müşterilerin daha bilinçli moda tercihleri yapmasına yardımcı olacak” şeklinde konuşuyor.

GLAMI.eco’nun kriterleri

GLAMI, bizzat ürün satmak yerine tüm dünyadaki farklı alışveriş sitelerinden ve bağımsız markalardan moda ürünlerini bir araya getiriyor. Hiçbir giyim markasıyla bağlantısı olmayan bu bağımsız platform, markaları aşağıdaki kriterlere göre kontrol ediyor ve platforma kabul ediyor:

Materyal: Organik, biyolojik olarak parçalanabilir veya geri dönüştürülmüş materyaller

Üretim: Çevreye zarar vermeyen üretim süreci

İş gücü: Çalışanların çalışma koşulları ve gördükleri adil, etik ve güvenli muamele

Üretim süreçlerinin şeffaflığı

Sertifikalar: Markanın dünyaca kabul edilen sertifikalara sahip olması (ör. GOT, Fair Trade, Blue Sign)

Türkiye’deki müşterilerin yüzde 30,7’si ürünün doğal materyallerden üretilip üretilmediğine her zaman dikkat ederken, yüzde 29,1’i genellikle bakıyor. İnsanlara en sürdürülebilir olduğunu düşündükleri materyal sorulduğunda “Pamuk” cevabı açık ara birinci geliyor ancak arka planda işler bu kadar basit değil. Evet, pamuk doğal ve biyolojik olarak parçalanabilir bir materyal ama pamuğun üretiminde yüksek miktarlarda su harcanıyor ve büyümesi için hem geniş bir alan hem de ziraii ilaçlar kullanılması gerekiyor.

GLAMI Materyal Rehberi

Elinizden çıkardıktan sonra 5-6 ay içinde doğal olarak ayrışacağı için pamuklu trençkotu mu satın almalısınız? Yoksa plastik atıkların azalmasına yardımcı olmak için geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen ürünü mü tercih etmelisiniz?

Peki, tüm sürdürülebilirlik kriterlerini göz önüne alarak sizin için en iyi materyalleri nasıl seçmelisiniz? GLAMI olarak tüketicilere bu konuda eğitici bir rehber hazırladıklarını söyleyen GLAMI CEO’su Hodbod, “Türkiye’nin de bulunduğu 14 ülkede yayınladığımız Materyal Rehberi ile kullanıcılarımıza kıyafetlerinin hangi materyallerden yapıldığı, materyallerin kökeni, bakım ipuçları ve sürdürülebilirlik ölçütleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler veriyoruz” diyor. Tüketicilere kendileri için doğru olan materyalleri seçme konusunda da yardımcı olan GLAMI’de kullanıcılar, materyal filtreleri sayesinde seçimlerini örneğin, geri dönüştürülmüş polyester veya organik pamuktan yapılan ürünlerle sınırlayarak, istedikleri materyallere yönelik daha özel bir arama da yapabiliyor.