OPPO’dan, League Of Legends 2019 Dünya Şampiyonası’nda En Değerli Oyuncu (Mvp) Ödülü

League of Legends’ın küresel akıllı telefon ortağı OPPO, League of Legends 2019 Dünya Şampiyonası’nda En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü sundu.

League of Legends (LoL) 2019 Dünya Şampiyonası, bir aydan fazla süredir yaşanan kıyasıya rekabetin ardından 10 Kasım’da Paris’te sona erdi. Accor Hotels Arena’da düzenlenen, OPPO ve diğer önde gelen global ortakların sponsorluğunda yapılan finalde, G2’yi yenen Fun Plus Phoenix (FPX) takımı turnuvanın galibi oldu. FPX, League of Legends Esports’un en prestijli ödülü olan Summoner Kupası’nı evine götürmeye hak kazandı. Final maçı harika bir mücadeleye sahne olurken, FPX mükemmel performansı ile birincilik ipini göğüsleyen takım oldu.

2 Ekim’de Berlin’de başlayan League of Legends Dünya Şampiyonası’nda, 24 takım izleyicilerin gözlerini alamadığı heyecan dolu maçlar oynadı. OPPO bu yılki turnuvada aktif olarak yer aldı. 5-10 Kasım tarihlerinde bir deneyim standıyla oyun severlere buluşan OPPO, En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü sundu. OPPO, geçtiğimiz ekim ayında kullanıcılarla buluşan çarpıcı Reno2 akıllı telefonunu da sergiledi.

OPPO, geçtiğimiz eylül ayında resmi olarak LoL Esports’un uluslararası etkinliklerinin küresel akıllı telefon ortağı ilan edildi. OPPO bu kapsamda LoL Dünya Şampiyonası, Sezon Ortası Daveti ve All-Star Etkinliğinde yer aldı. League of Legends’ın yayıncısı Riot Games ile 2024 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir iş birliği yapan OPPO, e-spor alanındaki yatırımlarını, mevcut spor ve eğlence sponsorluklarının kapsamını genişletiyor.

OPPO Başkan Yardımcısı ve Küresel Pazarlama Başkanı Brian Shen, şunları söyledi: “OPPO olarak bu muhteşem turnuvanın bir parçası olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Oyun severler, Reno2’nin önde gelen kamera teknolojisini ve son derece gelişmiş olan oyun optimizasyonunu ilk elden deneyimleme fırsatı buldu. Reno2, oyun meraklıları için mükemmel bir akıllı telefon haline geldi.”

OPPO, küresel e-spor pazarının merkezine yerleşti

LoL Esports turnuvası, OPPO’nun Wimbledon, FC Barcelona, Uluslararası Kriket Konseyi ve bir başka mobil e-spor turnuvası olan Tencent PUBG Mobil Challenger Kupası gibi önde gelen spor ortaklıklarına eklenen önemli bir iş birliği oldu.

LoL Esports ile olan bu ortaklık, OPPO’yu yükselen küresel e-spor pazarının merkezine yerleştirdi. OPPO, LoL Esports’un; Master Card, State Farm, Alienware, Secret Lab ve Louis Vuitton gibi global ortakları arasına adını yazdırdı. Bu ortaklık sayesinde League of Legends Esports, turnuvanın hayranlarıyla kurduğu etkileşimini artırdı. OPPO ise sektöre olan uzun vadeli taahhüdü bir kez daha gösterdi. OPPO, dünyanın en iyi e-spor turnuvası ve oyuncu tabanı ile daha iyi ilişkiler kurma fırsatı buldu.

OPPO turnuva kapsamında, MVP ödülünün ilk global sunum ortağı oldu. Çarpıcı bir performans sergileyen TIAN, turnuvanın MVP’si seçildi. Riot Games CEO’su Nicolo, yeni bir Reno2 ile ödüllendirilen TIAN ile Reno2’nin olağanüstü kamera teknolojisini gözler önüne seren bir selfie çekmeyi başardı.

Ortaklık kapsamında yapılan heyecan verici etkinlikler

Bu ortaklık sayesinde her iki marka da şimdiye kadar birçok heyecan verici etkinlikte işbirliği yaptı.“OPPO Cam” teknolojisi, turnuvayı milyonlarca LoL hayranı için daha da yaklaştırdı. “OPPO Cam”, Cosplay’den sahne arkası görünümlere kadar OPPO’nun eşsiz kamera teknolojisini kullanarak dünyanın dört bir yanından oyun severlerin canlı etkinlikleri yakından izlemesini sağladı.

OPPO standında LoL hayranları MVP kupasıyla fotoğraf çektirirken, Reno2’yi de deneyimleme fırsatı buldu. Ayrıca katılımcıların, hem Paris şehrini keşfettikleri hem de fotoğraf becerilerini gösterdikleri “Rift de Paris” yarışması düzenlendi.

OPPO standında, League of Legends turnuvasının gerçekleştiği oyun içi harita olan Summoner’s Rift’in Paris temalı bir haritası çıkarıldı. Buna ek olarak Solary League of Legends takımının üyeleri, Alexis “Chap” Barret ve Alexandre “Narkuss” Mege, OPPO standında e-spor sevenlerle buluştu.

Dokuz binin üzerinde oyunda aylık 130 milyon aktif kullanıcı

Sanatın ve yenilikçi teknolojinin buluştuğu ürünler üretmeye kendini adayan OPPO, 10 yıldan kısa bir sürede, ilk 5 küresel akıllı telefon markasından biri haline geldi. Marka aynı zamanda 5G teknolojisini geliştirmede akıllı telefon endüstrisine öncülük etmeye devam ediyor. OPPO’nun Game Center operasyonu, dokuz bin oyun başlığında 130 milyondan fazla aktif aylık oyun kullanıcısı ile eşsiz bir platform olarak dikkat çekiyor.