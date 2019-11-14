Gençler İçin Dijital Dönüşüm Eğitimi

Dijital dönüşümünde gençlere ve profesyonellere kılavuzluk eden E-GÜVEN Akademi, bu yıl 4. kez düzenlenecek. “Digital Meet Up” adı altındaki etkinlikte katılımcılar e-dönüşüm alanındaki uzman isimlerle buluşacak.

Dijitalleşme stratejileri ve uygulamalarının değerlendirileceği E-GÜVEN Akademi, 4. yılında da gençleri ve profesyonelleri bir araya getiriyor. 2015 yılında start verilen E-Dönüşüm Sertifika Programı’nda etkinlik bu yıl “04. Digital Meet Up” adı altında yapılıyor. Etkinlik kapsamındaki eğitimlerle, katılımcılara dijital dönüşüm konusunda kılavuzluk etmek amaçlanıyor.

Blockchain, dijital kimlikler ve siber güvenlik de işlenecek

Dijital ekosistemin önde gelen isimleri bir araya geleceği etkinliğin hedefi, katılımcıları nitelikli ve bütünsel yoruma sahip içeriklerle buluşturmak. Kâr amacı gütmeyen E-GÜVEN Akademi, e-dönüşüm stratejileri ve uygulamaları hakkında ayrıntıları kamu ve özel şirket çalışanları, profesyoneller ve öğrencilerle birlikte ele alacak. Blokchain ekosisteminin önemi ve dijital kimlikler gibi konuların ön planda olacağı etkinlikte, Türkiye’de dijitalleşmenin tarihçesi, dijitalleşme ve siber güvenlik, dijitalde yatırımların neye göre şekillendiği, veri güvenliği gibi konular da gündeme gelecek. Eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Amaç gençlerde farkındalık oluşturmak

E-GÜVEN Akademi’yi kurumsal sosyal sorumluluk görevlerinin bir parçası olarak 2015 yılında kurduklarını kaydeden E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “Dijital dünya her geçen gün yenileniyor. E-GÜVEN Akademi dijitalde yaşanan bu gelişmelerin evrimine, alanında uzman kişilerin gözünden bakmayı hedefliyor. Temel amacımız ise genç neslin ve nitelikli iş gücünün beklentilerine karşılık verebilmek” dedi.

Güçlü eğitmen kadrosu

E-GÜVEN E-Dönüşüm Sertifika Programı’nın eğitmen kadrosunda sektörün önde gelen isimlerinden E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, E-GÜVEN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Gönç, Lostar Genel Müdürü Murat Lostar’ın yanı sıra Boğaziçi Ventures Partner’ı İnci Çömlekçioğlu, BTS Partners’dan avukat Erdem Aslan, BCTR Direktörü Özge Çelik, WWF-Türkiye’den Kurumsal İşbirlikleri Yönetmeni Nilay Dökümcü bulunuyor.

Yer: İnogarArt / DasDas Metropol İstanbul/ Ataşehir

Tarih: 24 Kasım 2019 Pazar

Saat: 10:00