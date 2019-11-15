Çin’de Rekor Kıran HONOR 9X Türkiye’ye Geliyor

HONOR’un Çin’de Bekarlar Günü rekoru kıran yeni modeli HONOR 9X çok yakında Türkiye’de satışa sunulacak.

Teknolojiyi gençlerin ihtiyaçlarına adapte etmek için HUAWEI Technologies çatısı altında kesintisiz Ar-Ge çalışmalarıyla değer yaratan HONOR, büyük indirim fırsatlarıyla tüm dünyada tüketicileri sevindiren 11 Kasım Bekarlar Günü kampanyaları kapsamında anavatanı Çin’de ve Türkiye’de adından bolca ses ettirmeyi başardı. Kısa süre içerisinde Türkiye’de de piyasaya sunulacak olan yeni 9X modeli, Çin’deki 11 Kasım fırsatlarında 8 farklı online mağazada kendi kategorisinde en çok satan akıllı telefon oldu.

HONOR’un 11 Kasım için Hepsiburada online mağazasında Türkiye’deki kullanıcılara sunduğu ‘1 TL’ kampanyasında ise stoklu sayıda HONOR 8A akıllı telefon, Flypods Lite Bluetooth kulaklık ve AM61 Bluetooth kulaklık, eşi benzeri olmayan bir fırsat avantajıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu. Hızlı davranan kullanıcılar cep telefonu stoklarını sadece bir dakika üç saniyede içerisinde tüketti!

Popüler model 19 Kasım’da Türkiye’de

19 Kasım günü Türkiye tanıtımı yapılacak olan HONOR 9X, özellikle dış tasarımı ve Pop-up kamerasıyla ön plana çıkıyor. Şık görünümü ve dinamik yapısıyla özellikle gençlere ve genç hissedenlere yönelik HONOR 9X, 4000mAH gücündeki bataryasıyla da gün aşırı kullanım sunuyor.

HONOR Türkiye CEO’su Kevin Kong, konu hakkındaki açıklamasında ise şunları söyledi: “HONOR 9X’in gerek Çin’de, gerek diğer ülkelerdeki başarısını, 19 Kasım’dan itibaren Türkiye’de de göstermeye hazırlanıyoruz. Özellikle ekranda yer kaplamayan ve telefonun içerisinden istendiği zaman dışarı çıkarılabilen Pop-Up kamera ve dinamik tasarımıyla bu yeni telefonun kullanıcılarımızın hayatında önemli bir yer edineceğini düşünüyoruz.”