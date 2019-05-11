Dijital Yayıncılığın Adresi Dergilik’te Bir Ayda 18 Milyon Yayın İndirildi!

Türkiye’nin en kapsamlı, ilk ve tek dijital yayın platformu Dergilik, Nisan ayını yine yüksek okuma oranlarıyla tamamladı.

Dergilik üzerinden bir ayda okunan dergi 13 milyonu aşarken, gazete sayısı ise 5 milyona yaklaştı. Dergilik’ten okunan içerik adedi son 1 ayda yüzde 18 arttı. 2019’un başından bu yana indirilen yayın sayısı ise 88 milyonu geçti. Böylece 2018’in tümünde gerçekleşen 80 milyonluk indirme rakamı, 2019’un ilk 4 ayında yakalanmış oldu.

Türkiye’nin bilgi toplumu vizyonunun en önemli parçalarından biri olan dijital yayıncılık, Dergilik ile büyümeye devam ediyor. Türkiye’nin en kapsamlı, ilk ve tek dijital yayın platformu Dergilik, zenginleşen içerik ve okunma rakamlarıyla ülkemiz dijital yayıncılık dünyasının nabzını tutuyor. Dergilik, Nisan’da indirilen 18 milyon yayın adediyle, son 1 ayda okunma oranını yüzde 18 artırdı.

Geçen yıl okunan yayın adedine ilk dört ayda ulaştı

Türkiye’deki dijital yayıncılık sektörünün öncüsü Dergilik, 2018’de 80 milyon yayını okuyucularla buluşturmuştu. 2019’un ilk dört ayında ise 88 milyon yayın okuyucuyla buluştu. Böylece Dergilik, geçen yılın rakamlarını 2019’un ilk 4 ayında geçmiş oldu.

Bünyesine Türkiye’nin en popüler dergilerinin yanı sıra ulusal ve yerel günlük gazeteleri de ekleyen Dergilik, yüzlerce dergi ve gazeteyi tek bir platform üzerinden sunarken, halihazırda sadece abonelerine özel yayınlanan birçok yayını da okuyucularla buluşturuyor. Platformda, 500’ü yerli 900’ü yabancı olmak üzere 1400 dergi ve 50 gazete yer alıyor.

Tüm operatör müşterileri kullanabiliyor

Tüm operatör müşterilerinin indirip keyifle kullanabildiği Dergilik uygulamasına dileyen aylık abone olabilirken, isteyenler dergileri tek tek de satın alabiliyor. Uçak ya da metroda çevrimdışı iken okuma ve otomatik indirme özellikleri sunan uygulama, Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor. Uygulamaya giriş yapmak için telefon numarası yazıldıktan sonra SMS ile gelen 4 haneli şifrenin girilmesi yeterli.