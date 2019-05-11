Google Android Q Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

Dünya çapında 2,5 milyar aktif kullanıcısı olan Android işletim sisteminin 10. sürümü olan Android Q özellikleri, Google’ın I/O 2019 etkinliğinde açıklandı. Gelin en çok kullanılan işletim sistemi için yeni ve iddialı özellikleri yakından inceleyelim.

Karanlık mod

Mart ayında geliştiriciler için beta sürümü sunulan ve testlere tabi tutulan Android Q, Android Ürün Yöneticisi Stephanie Cuthbert son tarafından detaylandırıldığında dikkat çeken büyük yenilik karanlık mod oldu. Android Q siyah bir arayüze sahip olacak ve mod tüm uygulamalar için kullanılabilecek.

Ekran kaydı ve internetsiz canlı alt yazı

Yeni sürümdeki ekran kaydı özelliği ek bir uygulamaya ihtiyaç bırakmıyor. Android sürümü, gelişmiş makine öğrenme algoritmasıyla ön plana çıkıyor. Kullanıcılar internet bağlantısına gerek duymadan anlık sesleri canlı olarak alt yazı olarak görebilecek. Google’nin 466 milyon sağır ve işitme engelli kişi için geliştirdiği Live Caption özelliği ile video izlerken ve görüntülü görüşmeler sağlarken, kişinin altyazı ile bilgi alması mümkün olacak. Bunun yanı sıra konuşan kişinin söyledikleri, başka dillere de anlık olarak çevrilebiliyor ki bu yeni sürümün en dikkat çeken özelliklerinden biri.

Geri tuş özelliği tarihe karışıyor

Yeni Android sunumu en sembolik özelliklerden birisi olan geri tuşunu tarihe gömecek. Geri tuşu yerine iki defa kaydırma hareketi yapılması yeterli olacak.

Smart Replies (Akıllı Yanıtlama)

Akıllı yanıtlama özelliği sayesinde gelen mesaja uygun olarak bildirim ekranında otomatik olarak bir takım komutlar belirecek.

Odaklanma modu

Rahatsız etmeyin moduna benzer bir algoritma ile çalışan odaklanma modu sayesinde bildirimlere kısa süreli molalar vermek, işe odaklanabilmek mümkün olacak.

5G teknolojisi

API genişletmeleri sayesinde yeni oyun ve uygulamalar daha zengin ve sürükleyici bir hale gelebilir.

Gizlilik

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre bildirimler üzerinden konum bilgilerini kullanan uygulamalar görüntülenebilecek. Bu sayede arka planda çalışan uygulamaların konum bilgilerini almalarının önüne geçilebilecek. Bu özellik Google’un gizliliğe önem verdiğini ortaya koyuyor.

Android Q ne zaman sunulacak

Google Android Q, bahsettiğimiz özelliklerin yanı sıra Wi-Fi tasarruf modu, aile bağlantısı, özel optimizasyonlar gibi pek çok yeniliği de getirecek. Android Q’nun özellikleri ile ilgili oldukça detaylı açıklamalar yapılsa da sürümün ne zaman sunulacağına dair bilgi verilmedi.