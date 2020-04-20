Evden çalışmaya Yealink desteği

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle şirketlerin evden çalışma sistemine geçişi, beraberinde teknolojiye bağımlılığı da getirdi. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; şirketlerin video konferans çözümlerine olan ilgisi ve talebi, daha önceki dönemlere kıyasla 5 kat artmış durumda.

Yüksek kalite, kullanım kolaylığı ve uygun maliyet özelliklerinin dengeli birleşimini barındıran Yealink, her ölçekte firma için mükemmel video konferans deneyimleri yaşatmaya devam ediyor. Taşınabilir ses konferans cihazları, kablosuz konferans telefonları, dokunmatik paneller, USB kameralar, video konferans sistemleri ve dahası çeşitli ürün önerileri ile birden çok katılımcıyı eş zamanlı bir araya getiren Yealink, farklı büyüklükteki kurumların ihtiyaçlarına eksiksiz şekilde karşılık veren geniş ürün yelpazesi ile rakipleri arasında bir adım öne çıkıyor.

Eş zamanlı içerik paylaşımı

Sunduğu eş zamanlı içerik paylaşım özellikleriyle yüksek verimli ve geniş kapsamlı video konferans deneyimi yaşatan Yealink, elektronik beyaz tahta üzerinde çok taraflı etkileşim, çeşitli el yazısı seçenekleri ve her yazılanın gerçek zamanlı senkronizasyonu özellikleri ile iş toplantılarında da eşsiz bir deneyim sunuyor. WPP20 tak çalıştır ile iletişim kurduğunuz firmalar ve iş arkadaşlarınızla ekran paylaşımı yapabilir, CTP20 dokunmatik panel ile kullanıcıların toplantıya hızlı ve çaba harcamadan katılmalarına yardımcı olabilirsiniz.

2 bin eş zamanlı görüşme

Şirketlere, iş arkadaşları, iş ortakları, proje ekipleri veya müşterileri ile tek bir link üzerinden kolaylıkla iş birliği yapma imkanı sunan Yealink video konferans sistemi, kaliteli ses, ekran paylaşımı ve kesintisiz video görüntüsü ile toplantı ve uzaktan eğitimleri mobil hale getirerek 2 bin katılımcının eş zamanlı görüşmesini destekliyor.

Lider platformlarla uyumlu

İşletmeler tarafından haberleşmenin önemli birer parçası haline gelen Microsoft Teams, Bluejeans, Zoom, Skype ve Skype for Business gibi platformlarla uyumlu olma özelliği ile esnek bir çalışma ortamı yaratan Yealink video konferans sitemi, küçük grup sohbetlerinden büyük toplantı odalarına kadar her ölçekte alan için farklı seçenekler sunuyor.

Uzaktan çalışmayı destekleyen Yealink video konferans ve toplantı çözümleri, yüksek kalite, kullanım kolaylığı ve uygun maliyet özellikleri ile içerisinde bulunduğumuz zor günlerde en büyük kurtarıcınız olacak.