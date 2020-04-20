Koronavirüs sebebiyle yaşanan izolasyon dönemi, hem tüketici hem de satıcılar için online alıverişin önemini bir kez daha ortaya koydu. Online alışverişe henüz geçmemiş veya yeterli yatırımı yapmamış olan satıcılar ise maddi kayba uğramamak için çözüm yolları arıyor.

Üye iş yerlerine ve tüketicilere e-ticaret dünyasında yenilikçi çözümler sunan Türkiye’nin öncü fintek şirketi iyzico’nun geliştirdiği iyzico Link ürünü, tüm dijital platformlarda hızlı ve güvenli satış yapma ve gerçek temassız ödeme deneyimi sunuyor.

Mağazası kapalı satıcılar için fırsat

Yerel ekonominin dijitalleşmesi için yenilikçi finansal çözümler üreten yerli fintek şirketi iyzico’nun iyzico Link ürünü ile hem online hem offline iş sahipleri bu dönemde sosyal mesafeyi koruyarak ödemelerini saniyeler içinde alabiliyor.

Covid-19 salgını sebebiyle çoğu işyeri sahibinin mağazasını kapatmak durumunda kaldığı bu dönemde; Link Yöntemi, tüm dijital mecralarda tüketicilere ulaşmaya olanak tanıyor. iyzico müşterilerinin satışlarını artırmasını ve işlerini büyütmesini sağlayan iyzico Link, tüm ödeme işlemlerinin saniyeler içinde gerçekleşmesini sağlıyor.

Link oluşturup satışa başlamak çok kolay

Şirket sahibi olmayan bireysel satıcıların da yararlanabildiği iyzico Link’te ödemeler üç adımda, peşin veya taksitli olarak gerçekleştirilebiliyor. iyzico İşim hesabı oluşturup ürünün fotoğrafını, fiyatını ve diğer bilgilerini sisteme girerek bir ödeme alma linki oluşturmak ve linki paylaşmak ödeme almak için yeterli oluyor.

Link oluşturmak için web sitesinde herhangi bir değişiklik yapmak gerekmediği gibi web sitesinin olması da gerekmiyor. iyzico Link oluşturmak için iyzico İşim hesabı açıp üye iş yeri paneline giriş yapmak yeterli oluyor.

Entegrasyon gerekmiyor

iyzico Link ile şirket sahibi olmadan veya herhangi bir entegrasyon gerekmeksizin tüm online mecralardan ödeme almak mümkün oluyor. Ödemeler, havale ve EFT gibi geleneksel yöntemlerle zaman kaybetmeden alınabiliyor. Oluşturulan link tüm sosyal medya platformlarında paylaşılabiliyor.

Link her sektöre hitap ediyor

Fiziksel kart harcamalarında yüzde 35’lik düşüş yaşanan Covid-19 döneminde iyzico Link ile her sektörde fiziksel sınırlar ortadan kalkıyor. Kendisini ve müşterisini korumak için yüz yüze temastan kaçınan mahalle esnafından ücretli özel ders veren yoga eğitmenleri veya spor hocalarına, online danışmanlık hizmeti verenlerlerden üçüncü nesil kahve dükkanı işletmecilerine her sektörde ürün veya hizmet için ödeme almak Link ile mümkün oluyor.

Şirketler arası tahsilat işlemleri de hızlanıyor

Kimi zaman zorlu bir süreç haline gelebilen ve operasyonel yük olabilen tahsilat işlemleri iyzico Link sayesinde hızlanıyor. Nakit akışının önem kazandığı bu dönemde, iyzico Link ile temas kurmadan kredi veya banka kartıyla ödeme almak mümkün oluyor. Bu sayede bilgi güvenliği açısından risk oluşturabilen mail order yöntemine de gerek duyulmuyor.

Kargo ile temassız ödeme alınabiliyor

Kargo yetkilisi tarafından takip koduyla birlikte gönderilecek link üzerinden veya kutunun üzerinde yer alan QR kodu okutarak da ödeme almak mümkün oluyor. Bu sayede artan kargo operasyonlarında da sosyal mesafe korunmuş oluyor.

Bahşiş ve bağış için de link oluşturulabiliyor

iyzico Link bahşiş için ve yasal mevzuatlara uygunluğun sağlanması koşuluyla bağışlar için de oluşturulabiliyor.

Ödemeler güvenle alınıyor

iyzico ödeme altyapısı ve Sahtecilik Koruma Sistemi teknolojisine sahip iyzico Link ile oluşturulan linkler hiçbir güvenlik riski taşımıyor. Yapay zeka destekli sahtecilik koruma sistemi sayesinde online satış dünyasındaki tüm şüpheli işlemlere karşı 7/24 koruma sağlanıyor. Alıcılar link üzerinden saklı kartlarıyla birçok farklı para birimiyle saniyeler içinde ödeme yapabiliyor. Yurt dışından ödeme almak için ödeme kabul edilecek olan ülkenin para birimiyle linki oluşturmak gerekiyor.

iyzico Link’e başvurmak ve hemen kullanmaya başlamak isteyenler Link ürün sayfasından bilgi alabilir. iyzico Link ile ödeme alma yönteminin adım adım kullanımını video rehberden izlemek de mümkün: https://www.youtube.com/watch? v=cTBf0dX7MAE