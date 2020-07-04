Fiber optik sistemleri nedir?

Fiber Optik Sistemler, çok ince ve hassas bir yapıya sahip olup saf bir cam vasıtası ile ışığın iletilmesi prensibi ile çalışırlar. Fiber Optik Kablo, uzun mesafeli telekomünikasyon ve yüksek hızda veri iletişimini sağlamak için ışık darbelerini kullanmak için tasarlanmış kablolardır. Kablolu CCTV, TV, elektriksel güç sistemleri, internet, Elektronik Güvenlik Sistemleri gibi daha birçok uygulamanın altyapısında kullanılırlar.

Diğer kablo çeşitlerine göre daha Yüksek Bant Genişliği sunar ve daha Uzun Mesafelere Veri İletimi sağlayabilir. Fiber Optik Kablolar çok fazla veriyi kolay bir şekilde taşıyabilme kapasitesine sahiptir.

Singel-Mod Fiber, Multi-Mode Fiber ve Multi-Mode Graded Index Fiber Fiber Optik çeşitleridir.

Tüm Fiber Optik Kablolar iletişim ortamı haline dönüştürülmesi için uygun bağlantı noktalarındaki uçlarının Fiber Sonlandırma Kutularında ya da panellerde Fiber Optik Sonlandırma işleminin yapılması gerekir. Fiber Kablolar tek başlarına kullanılmazlar ve daima yardımcı ekipmanlar ile kullanılması gerekir. Bu ekipmanlar; Fiber Optik Pig Tail, Fiber Optik Adaptör, Fiber Optik Ek Koruyucu, Fiber Optik Patch Cord, Fiber Optik Zayıflatıcı, Fiber Optik Bölücü, Fiber Optik Patch Panel, Fiber Optik Ek Kaseti, Harici Ortam Ek Kutusu ve Fiber Optik Sonlandırma Cihazı gibi yardımcı ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Fiber Optik Kablo Sonlandırma cihazları Fiber Kablo Sonlandırmasının uç terminasyonlarını yapmak için kullanılan cihazlardır.

Fiber Optik Sonlandırma Cihazlarının Çalışma Prensipleri; Öncelikle Fiber Optik core çapı tanımlanarak core eklemesi yapılacak olan kısmın kesim yüzeylerinin uygun olup olmadığı analiz edilir. Önemli noktalardan birisi olan core’un yüzey temizliği de cihaz tarafından sorgulanır, ekleme esnasında elektrotlara verilecek akım değeri algılanarak işlem için yaklaşımlar servo motorların desteği ile tanımlanır, ekleme işlemi yapılır ve işlem sonucunda oluşan eklerin kontrolü kameralar yardımı ile yapılır.

Fiber Optik Kablolama ve Fiber Sonlandırma işlemlerinden sonra her aşamada Fiber Optik OTDR Ölçüm yapılması gerekir. Bu ölçüm sayesinde kablolamanın verimli bir işleyişe sahip olup olmadığı, kullanılan malzemelerin kalitesini ve kullanılan eklerin kalitelisi gibi pek çok ayrıntılı bir analiz sunar.

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