TV+ Temmuz ayında da dopdolu

Türkiye’nin dijital televizyon platformu TV+’ın Temmuz programı belli oldu. Temmuz ayını da yepyeni yapımlarla karşılayan TV+’ta bu ay yayınlanacak filmler arasında ‘The Martian’, ‘Cold War’, ‘Wildlife’, ‘The Climb’, ‘Roman J Israel’, ‘Life of Pi’, ‘Yalan Dolan’, ‘Words on Bathroom Walls’ ve ‘Flatliners’ yer alıyor. Bu ay TV+’ta yayınlanacak diziler arasında ise ‘Killing Eve’, ‘Younger’, ‘Blackout’, ‘War of the Worlds’ ve ’The Trial of Christine Keeler’ var.

Türkiye’nin sevilen dijital televizyon platformu TV+, Haziran ayını da ekran tutkunlarının büyük ilgisi ile bitirdi. Haziran ayında TV+’ı en fazla izleyen şehirlerin başında İstanbul gelirken İstanbul’u Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır ve Kayseri takip etti.

Haziran ayında TV+’ta en çok izlenen yapımlar, dünyanın karşılaştığı en büyük tehdide karşı güçlerini birleştirmek zorunda olan kahramanların verdikleri mücadeleyi anlatan ‘Avengers’ serisinden ‘Endgame’, arkadaş olan uğur böceği ve kara kedinin serüvenlerini anlatan ‘Mucizevi Şangay Ejderha Efsanesi’ oldu. Vikingler ve ejderhaların efsanevi dünyasında yaşanan olayları konu alan ‘Ejderhanı Nasıl Eğitirsin’, bir oyun içinde yaşayan gençlerin maceralarını anlatan ‘Jumanji: Next Level ve diğer emoji arkadaşları gibi tek bir ifadeye sahip olmak isteyen Gene isimli emojinin hayatını konu alan ‘Emoji Movie’ de Haziran ayında TV+’ta izlenen diğer filmler oldu.

Temmuz ayına dizi ve belgeseller damga vuracak

Kaliteli dizileri seyircilerle buluşturmak için sürekli güncellenen TV+, Temmuz ayında da tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği yapımları kataloğuna eklemeye devam ediyor. Temmuz ayında sadece TV+’ta yayınlanacak olan ‘Black-Out’, zor durumda olan bir ülkenin normale dönüş çabası ve yaşanan heyecanı anlatıyor. Bu ay TV+’a eklenen diğer diziler arasında iki kadının parçası olduğu bir kedi fare oyununu anlatan Killing Eve’nin üçüncü sezonu, Hiç beklemediği bir anda bekar kalan ve iş hayatına geri dönmeye çalışan 40 yaşındaki Liza’nın bir barda tanıştığı 20’li yaşlardaki gencin, kendisinin genç göründüğüne ikna etmesinin üzerine hayata sıfırdan başlamaya karar vermesi ile yaşadıklarını konu alan ‘Younger’ın yedinci sezonu yer alıyor.

Yönetmenliğini Steven Spielberg’in yaptığı, dünyaya gerçekleşen bir uzaylı saldırısı sonrasında bir ailenin başından geçenleri konu alan ‘War of the Worlds’un ikinsi sezonu ve kendini 1960’larda İngiliz hükümetini sarsan siyasi bir skandalın tam ortasında bulan Christine Keeler’ın hikayesini anlatan ‘The Trial of Christine Keeler’ da Temmuz ayında yayınlanacak diziler arasında bulunuyor.

Belgesel izleyicilerini unutmayan TV+, kataloğuna her ay yeni yapımlar eklemeye devam ediyor. Temmuz ayında sadece TV+’ta yayınlanacak belgeseller arasında ise ABD’li pop yıldızı Britney Spears’ın hayatını konu alan ‘The Battle for Britney’, uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ı öldürme girişimini ve arkasındaki adamın hikayesi anlatan ‘Killing Escobar’, müzisyen Frank Zappa’nın hayatına odaklanan ‘Zappa’ bulunuyor.

‘Patti Smith: Bir Yaşam Hayali’ ve müzik fotoğrafçılığının tarihi ve kültürel etkisini altı bölümde anlatan ‘ICON: Music Through’ da Temmuz ayında sadece TV+’ta yayınlanacak diğer belgeseller arasında yer alıyor.

Sevenlerine özel onlarca film sadece TV+’ta

Temmuz ayında TV+ ekranlarında yayınlanacak filmler arasında Mars’daki görevi sırasında çıkan bir fırtınayla ekibinden ayrı kalan bir astronotu konu alan ‘The Martian’, babasının evlerinin yakınında çıkan orman yangınını söndürmek için evden ayrılmasıyla yetişkin rolüne bürünmek zorunda kalan küçük bir çocuğun hikayesini konu alan ‘Wildlife’ bulunuyor.

TV+’ın Temmuz takviminde yer alan diğer filmler arasında ise birbirlerini ihanete uğratması sonucunda aralarının bozulması beklenirken yaşanan dramatik bir olayla yeniden bir araya gelen iki yakın arkadaşı konu alan ‘The Climb’, Los Angeles’ta küçük bir hukuk bürosunda çalışan bir gencin başarılarını anlatan ‘Roman J Israel’, yolculuk yaptığı geminin batması sonucu zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı veren ve zooloji bilgisiyle kurtulmayı başaran genci anlatan ‘Life of Pi’ yer alıyor.

Kusursuz bir plan yapıp, sistemin hatalarını kullanarak bir banka soygunu yapmak isteyen altı arkadaşın hikayesini konu edinen ‘Yalan Dolan’, paranoid şizofreni hastalığından muzdarip, halüsinasyonlar gören bir lise öğrencisinin yaşadıklarına odaklanan ‘Words on Bathroom Walls’ ve ölümden sonra neler olduğunu merak eden beş tıp öğrencisinin bunu deneyimlemelerini konu alan ‘Flatliners’ da Temmuz ayında TV+’a eklenen filmler arasında.