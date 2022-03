Dünya çapında her yıl 33 ülkeden 100 bine yakın öğrenciyi ağırlayan uluslararası robot yarışması 30 yılı aşkın süredir öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak üzere ABD’de düzenlenen FIRST® Robotics Competition (FRC), son 8 yıldır ülkemizdeki liseli gençlerin STEM+A (Science, Technology, Engineering. Mathematics + Art) bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat alanlarında liderlik yeteneklerini, geliştirmelerine destek oluyor. Türkiye’de Fikret Yüksel Vakfı tarafından organize edilen liselerarası global robot yarışması FRC etkinliğinin ilk ayağı İzmir’de 4-6 Mart tarihleri arasında düzenlendi.

Yarışmanın 15-17 Mart tarihlerinde Volkswagen Arena’da İstanbul ayağının gerçekleştirilmesiyle birlikte ABD’deki global organizasyona katılacak diğer takımlar da belli oldu. Türkiye’den 44; İsviçre, Endonezya, Brezilya ve Kazakistan’dan birer takım ile toplam 4 takımın yarıştığı tema sponsorluğunun BOEING olduğu etkinliğin bu yılki teması “Rapid React (ulaşım ve taşımacılık) olarak belirlenmişti. Türkiye’de bu yılki toplam takım sayısı 107’ye ulaştı ve Türkiye, 2020 ile 2022 yılları arasında dünyada FRC kapsamında hızla büyüyen ülke oldu.

TurkNet’in iletişim tarafında destek verdiği etkinlikte, robotlarını tasarlayarak yarıştıran takımlar, aynı zamanda sosyal sorumluluk çalışmaları ile topluma fayda sağlayacak fikirler üretti. İki Regional’da kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği ve 18 – 20 Mart arası Bosphorus Regional olarak devam ediyor. Liseli takımlar hem mekanik hem de sosyal alanda olmak üzere toplam 12 takım dünya şampiyonasına gitmek için hak kazanacak.

Kargo taşıma yarışması soluk soluğa geçti

Rapid React oyununda üç ittifak, taşınacak kargoları işlemek için mücadelelerini ortaya koydu. İttifaklardan, kendilerine ait kargoları toplayıp aktarma merkezine yerleştirerek, kargoları işlemeleri istendi. Yarışma başlangıcından 15 saniye sonra oyuncular, kargo toplama ve yerleştirme çabalarına terminallerinden yardım etti. Maçların son anlarında, ittifak robotları taşınmaya hazır olmak için kendi hangarlarına hücum etti.

Istanbul Regional kazananı Şişli Teknik Meslek Lisesi de ABD’de Türkiye’yi temsil edecek

20-23 Nisan tarihlerinde ABD’nin Houston şehrinde düzenlenecek uluslararası şampiyonaya katılma hakkı kazanan takımlar da belirlenmiş oldu:

İzmir Regional’da 4th Dimension (İzmir Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi), yarışmanın en prestijli ödülü olan “Chairman’s Award”ı kazandı. X-Sharc (SEV Amerikan Koleji), Sneaky Snakes (Topluluk Takımı), ConquEra (Manisa Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi) takımları ise Amerika’da Türkiye’yi temsil edecek ilk dörtlüdeki yerini aldı.

İstanbul Regional’da ise “Chairman’s Award”u kazanan Adroit Androids (Bahçeşehir Anadolu Lisesi) ve Cymurghs (Topluluk Takımı) oldu. Cartesian Robotics (ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ankara Lisesi) ve IstanBULLS (Şişli Teknik Meslek Lisesi), takımları da Amerika’da Türkiye’yi temsil edecek.

Bosphorus Regional kazananları da 20 Mart’ta belli olacak.

“TurkNet olarak gençlerimizin yanındayız”

FRC’nin Türkiye’deki organizasyona iletişim destekçisi olarak katkı sunan TurkNet’in CEO’su Cem Çelebiler, bu küresel robot etkinliğine hazırlanmanın ve yarışmanın öğrencilere sağladığı faydalara dikkat çekerek “FIRST® Robotics Competition’da olmak bizim için çok heyecan verici. Gençlerin teknolojiye, üretime, mühendisliğe olan ilgilerine canlı olarak tanıklık ediyoruz. Bu çaba ve öğrenme hevesi hepimizin geleceğe dair umutlarını da yeşertiyor.İzmir Regional’da büyük bir heyecana tanık olmuştuk ve daha fazla sayıda takımla İstanbul’da gerçekleşen etapta adeta yerlerimizde duramadık. Gençlerimizin hazırlık ve mücadele süreçlerinde yaşadıklarına tanık olmak bizler için de büyük bir mutluluk oldu. ” dedi. Cem Çelebiler sözlerini şöyle sürdürdü: “İlkleri başarmak, mücadele etmek ve takım çalışmasıyla bir hedef doğrultusunda çalışmak TurkNet’in kültürüne işlemiş konular. FIRST® Robotics Competition’ın en büyük değerlerinden olan eşitlik, TurkNet’in de çok önem verdiği, konulardan bir tanesi. Ayrıca FIRST®’ün temelinde olan Duyarlı Profesyonellik kavramı TurkNet’in de DNA’sında bulunuyor. Attığımız her adımın ardında birey ve topluma sağladığımız fayda var. Bu faydayı sağlarken kişilerin ihtiyaçlarını odağımıza alıyoruz. Bu ortak vizyon ve değerler FIRST® Robotics Competition ve TurkNet’i bir araya getirdi.

Gençlerin teknoloji alanındaki ilgilerine destek olmak, onları gelişime yöneltmek çok konusunda teknoloji şirketlerine çok iş düşüyor. FIRST® Robotics Competition gibi etkinliklerin de artması ve gerekli değeri görmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Gençlerimizin her yerde yanında olacağız. FIRST® liseli gençlere Robotton Daha Fazlası’nı sunuyor. Biz de TurkNet olarak katkıda bulunmaktan ve liseli arkadaşlarımızla bu heyecanı paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz.”

Fikret Yüksel Vakfı Kurucusu Susan Buchard

İrlandalı şair William Butler Yates’in “Eğitim, bir kova doldurmak değil, bir ateş yakmaktır.” sözü ile konuşmasına başlayarak “FIRST, yani “For Inspiration and Recognition of Science and Technology”, programları ilkokuldan liseye tüm çocuklara STEM+A (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat) ile ilham vermeye çalışıyoruz.

FRC (FIRST Robotics Competition) Türkiye’de liseler arasında bir robot bir yarışmasıdır. Liseli gençler bu yarışma sayesinde sadece mühendisliğe en yakın deneyimi değil, aynı zamanda sosyal konularda da uzmanlık kazanmaktadır. İş planı hazırlama, bütçe planlama, fon bulma, sponsorluk çalışmaları yürütme, takım kurmak, iş dağılımı ve pazarlama faaliyetleri ile adeta bir girişimci gibi çalışmaları gerekmektedir. FIRST’e katılan tüm öğrenciler büyük kazanımlarla buradan ayrılıyorlar.

2008’de, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın müsadesi ile, Türkiye’nin ilk FRC takımını, Sultans of Türkiye’yi kurduk. 2009’da da ABD’de, ilk defa bir Türk takımı yarışmalara katıldı.

2010’da ise 3 Türk takımımız vardı. 2015’te takım sayımız 28’e yükseldi ve FRC’nin ilk mezunlarından biri olan Ayşe Selçok Kaya ve oğlum Alex Burchard sayesinde 107 Türk takımımız var.

Başladığımızdan beri 7.000’den fazla mezunumuz oldu. Biz bu etkinlikleri gönüllülerle yürütüyoruz. Vakfımızda yalnızca 2 çalışan var. Şimdi ise, 850’nin üzerinde gönüllümüz var ve çoğu mezunlarımızdan oluşuyor. Her biriyle gurur duyuyoruz.”