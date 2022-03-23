Aktif gürültü engelleme özellikli MixBuds ANC Pro kulaklık duyuruldu

Türkiye akıllı cihaz pazarının genç oyuncusu OMIX, yeni kulaklığı MixBuds ANC Pro’yu duyurdu. Kullanıcılara iletişim, müzik, video ve oyun gibi aktiviteler için üst seviye bir deneyim vadeden yeni kulaklık, tüm işletim sistemleriyle uyumlu ve yüksek teknolojisiyle gürültü engellemede çıtayı yükseltiyor.

Hafif, rahat ve suya dayanıklı

Yenilikçi ergonomik tasarımı ve kullanırken fiziksel varlığını unutturacak hafifliğiyle MixBuds ANC Pro, üç boyutlu silikon uçlarıyla denge ve rahatlık sağlıyor. IPX4 sertifikalı yapısı da çok yönlü su sıçramasına karşı bu kulaklığı dayanıklı hale getiriyor ve kullanıcıları ter ve su sıçramasına karşı koruyor. 18 saate kadar pil ömrüne sahip kutusundan şarj olan kulaklıklar, tam şarjla 6 saat boyunca aralıksız kullanılabiliyor.

İletişim özgürlüğü her yerde!

Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliği, MixBuds ANC Pro’nun alametifarikası. Bu özelliğiyle kaliteli bir deneyim yaşamanıza imkan tanıyor. Yeni nesil kulaklıklarda kullanıcıların aradığı bir özellik haline gelen gürültü engelleme, sosyal hayat içinde kimi sorunlara sebep olabiliyor. Özellikle sokakta veya trafikteki kullanımlarda, kişilerin bazı dış sesleri duymasının öneminden yola çıkan OMIX, MixBuds ANC Pro’nun gürültü engelleme türünü yönetmeyi mümkün hale getirdi.

Dokunmatik olarak yönetilen MixBuds ANC Pro’yu, tek dokunuşla dış sesleri de duyacak biçimde kullanmak mümkün oluyor. Kullanıcılar tamamen kendi dünyasına dönmek istediğinde ise ANC özelliği tam olarak devreye giriyor ve 40dB’ye kadar harici sesleri engelliyor.

Dokunmatik olarak rahatlıkla kontrol edilebilen kulaklığın kutusu Type-C destekli şarj girişine sahip. Şarj kutusunun 400mAh kapasiteli bataryası da 18 saatlik kullanım kazandırıyor.

Pürüzsüz ses iletimi mümkün oluyor

İletişim kurma konforunu artırması için kulaklığa eklenen gürültü önleyici altı adet mikrofon, kulak içinde doğru ve saf ses sağlamak için çalışıyor. Sesli iletişim sağlarken, gürültülü bir ortamda bulunsa bile kullanıcıya sesini çok net biçimde karşı tarafa iletmesini sağlıyor.

Dokunmatik algılama özelliği

Kablosuz kulaklıkların konforunu etkileyen temel faktörlerden biri olan dokunmatik kontroller ise MixBuds ANC Pro’nun çok başarılı olduğu bir başka konu. Kullanıcı dokunuşunu daha doğru algılaması için, her iki kulaklıkta da sezgisel dokunmatik kontrol sağlayan yerleşik kapasitif sensörler yer alıyor. Bu sayede birkaç basit hareketle müzik çalmak, arama yapmak veya gürültüyü azaltmak mümkün oluyor. En önemlisi ise ANC özelliğinin dokunmatik sensörler ile açılıp kapanabiliyor olması. Böylece dileğiniz zaman bulunduğunuz ortamdaki dış sesleri de algılamak mümkün oluyor.

Ayrıca yerleşik kapasitif sensörler sayesinde MixBuds ANC Pro, kulağa takıldığını algılayabiliyor ve kulaktan çıkarıldığında çalan medyayı otomatik olarak duraklatıyor.

Ses kalitesi ve akıllı asistan uyumu

Boyutundan beklenmeyecek güçte bir performans sergileyen MixBuds ANC Pro, eşsiz 10 mm dinamik bobin hoparlörleri ve genişletilmiş bas özelliğiyle doyurucu bir dinleme deneyimi sunuyor. Bluetooth üzerinden telefonla çok hızlı eşleşen yeni kulaklık, Akıllı EQ ayarı sayesinde, farklı cihazlardaki frekans seviyelerini otomatik olarak ayarlamak için bir algoritma kullanıyor. Akıllı sesli asistanlarla da uyumlu çalışan MixBuds ANC Pro’yu müzik oynatmak, hava durumunu öğrenmek, haberleri almak, akıllı ev eşyalarını yönetmek ve daha fazlası için kullanmak da mümkün.

Ergonomik tasarımı rahat kullanım sağlıyor

OMIX’in 2022 ürün stratejisinin bir parçası olarak satışa sunulacak olan MixBuds ANC Pro’nun şık, ergonomik ve kullanışlı tasarımı, beyaz veya siyah renk seçenekli pürüzsüz bir yüzeyle kullanıcıda sempati uyandırıyor. Çok uzun araştırma ve testler sonucu ortaya çıkan tasarım, kullanıcıların uzun süre dinleme veya görüşme yapmalarından sonra dahi hiçbir rahatsızlık vermiyor. Çoğu kullanıcının, aktif olmadığı sırada kulağındaki varlığını unutturacak hafifliği ve ideal tasarımı, kulaklığın avantajını ortaya koyuyor.