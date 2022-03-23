ELYT, NFT ve Metaverse Dünyasını Yeniden Tanımlıyor Geliştirdiği yeni iş modeli ile ELYT, geleneksel dünya ile blokzinciri dünyası arasındaki boşluğu doldurmayı, NFT ve Metaverse dünyasını gerçek iş modelleriyle birleştirmeyi hedefliyor.

Teknoloji yazarı ve Blockchain teknolojisi üzerine çalışmaları ile tanınan Ahmet Usta ve Türkiye Bilişim Basını’nda 20 yılı aşkın deneyimi ile etkili isimlerinden Mesut Çevik, İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen Avalanche Summit etkinliği ile eş zamanlı olarak ELYT isimli blokzinciri tabanlı müşteri sadakat ve pazarlama platformu çözümünü duyurdular.

ELYT, markaların ve influencerların NFT’leri çok daha etkin kullanmaları için pek çok yenilikçi araç sunuyor. ELYT üzerinde marka ve Influencerlar, teknik bir altyapı yatırımı yapmadan NFT’ler oluşturarak bunları müşterileri ve takipçileri ile paylaşabilecekler.

Mevcut NFT Dünyasına Adım Atmak İçin Engeller Var

ELYT Kurucu Ortağı Ahmet Usta, “Şu anda NFT dünyasına adım atmak ve bu dünyada başarılı olabilmek için üç büyük engel var; NFT sahibi olabilmek için kullanıcıların belli bir bilgi birikimine ulaşması gerekiyor. Marka ve influencerların, henüz sınırlı sayıda kullanıcıya sahip bu topluluklara ulaşması için ürün geliştirmesi ve teknolojik altyapı maliyetlerine katlanması gerekiyor. Son olarak marka ve influencerların, NFT’lerin piyasadaki emisyonu ve değerlemesi konusunda ekstra çaba harcaması bekleniyor” diyor.

Geliştirdiği yenilikçi iş modeli sayesinde ELYT bu problemleri çözüyor, markalar ve influencerların NFT ekosistemine kolaylıkla adım atmalarını sağlıyor.

ELYT Kurucu Ortağı Mesut Çevik, “Geliştirdiğimiz çözüm sayesinde bugüne kadar blokzinciri, tokenlar veya NFT’ler ile hiç tanışmamış, kripto varlık alma, bunları NFT’ler ile takaslama konusunda bilgi sahibi olmayan kullanıcılar artık bu dünyaya kolaylıkla adım atabilecekler. Kullanıcılar sadece sosyal medya hesapları ile ELYT platformuna bağlanarak, marka ve influencerların sunduğu NFT’lerin sahibi olabilecek ve NFT’lerini ELYT platformu üzerinde diğer kullanıcılarla takaslayabilecekler” diyor.

ELYT, markaların ve influencerların saniyeler içinde NFT koleksiyonları oluşturmasını ve bunları belirli kurallar eşliğinde kullanıcılar ile paylaşmasına kapı açıyor.

ELYT: Benzersiz Bir Pazarlama Aracı

Ahmet Usta, “Gerek markalara gerekse influencerlara benzersiz bir pazarlama aracı sunuyoruz ve bunu yaparken NFT’leri kullanıyoruz” diyor ve devam ediyor, “Gerek dijital dünyada gerekse fiziksel dünyada bir kullanıcının gerçekleştirdiği tüm etkileşimleri, ELYT üzerinde, birer kural gibi tanımlamak mümkün. Bir sosyal medya hesabını takip etmek veya bir mağazadan alışveriş yapmak örnek olarak verilebilir. Bu kurallar ile bedelsiz olarak NFT dağıtmak mümkün.”

Mesut Çevik, “Temel olarak ELYT sınırsız seçeneklere sahip bir müşteri sadakat programı sunuyor. Çünkü sadece kurallara bağlı olarak NFT dağıtmak değil, bu NFT’leri koleksiyonlara dönüştürmek ve sahiplerine bu koleksiyonlar karşılığında çeşitli avantajlar sağlamak da mümkün. Böylece dağıtılan NFT’ler sahipleri için bir değere dönüşmeye başlıyor” diyor.

ELYT Kural ve Davranış Motoru ile Fark Yaratıyor

ELYT’in geliştirdiği Ru-Be (Rule & Behaviour / Kural ve Davranış) motoru sayesinde sınırsız olasılıkla etkileşim çiftleri tanımlamak ve milyonlarca kişiye sunmak mümkün hale geliyor.

ELYT aynı zamanda platformun kullanıcılarına ellerindeki NFT’ler ile çok özel fırsatlar da sunacak. Yaptığı alışverişler, takip ettiği ve desteklediği influencerlar üzerinden NFT biriktiren kullanıcılar, ELYT üzerinde bu koleksiyonları dijital ve fiziksel hediyeler almak için kullanabilecekler.

ELYT, NFT’lerin dijital veya fiziksel bir ürün için kullanılması ile bu NFT’leri yakıyor (kullanımdan kaldırıyor) ve böylece NFT emisyonu azalarak geriye kalan NFT’lerin değerinin yükselmesini sağlıyor.

ELYT Gerçek Bir Metaverse Deneyimi Sunuyor

Mesut Çevik, “Eğer Metaverse hakkında konuşacaksak ELYT’in yaşattığı deneyim için gerçek Metaverse diyebiliriz. Zira bir kaynakta elde ettiğiniz dijital kazanımlarınız hem gerçek dünyada hem de diğer dijital ortamlarda yeni bir değer teşkil ediyor. Burada büyük bir özgürlük var.” diyor.

Ahmet Usta projenin geldiği noktayı şöyle özetliyor, “ELYT için aldığımız geri dönüşler bizim beklentimizin ötesinde. Pek çok marka ve influencer ile çalışacağız. Ayrıca yerli ve uluslararası yatırım fonları projemize büyük ilgi gösteriyorlar ve görüşmelerimiz devam ediyor. Umuyoruz ki ELYT sadece ülkemizde değil, tüm dünyada ses getirecek bir proje olacak.”

Özetle ELYT

ELYT, NFT’leri kullanan yeni nesil bir sadakat ve pazarlama platformudur. Marka ve influencerlar çeşitli kurallar belirleyerek takipçi ve müşterilerine, bir kripto cüzdan sahibi olmasalar dahi, NFT paketleri dağıtabilirler. Bu NFT paketleri içinden çıkan NFT kartlar çeşitli koleksiyonlar oluşturmak için kullanılabilir ve bu koleksiyonlar daha sonra dijital veya fiziksel hediyeler almak için kullanılabilir. ELYT API (Q3 2022) ile yeni kurallar belirlemek ve bunları web sitelerine, mobil uygulamalara veya gerçek dünya etkileşimlerine bağlamak mümkündür.

ELYT platformuna elyt.net adresi üzerinden ulaşılabilir. Daha fazla bilgi almak için [email protected] adresi ile iletişime geçilebilir.