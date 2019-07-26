İnternet Dostu Google Gallery Go Uygulaması Çıktı!

İnternet devi Google, giriş seviyesi cihazlara yönelik Android Go Edition işletim sistemi ve pek çok uygulamasını yeniledi. Düşük kaynak ve veri tüketimine sahip Google Gallery Go uygulamasını yayımladı. Google Fotoğraflar uygulamasına alternatif olarak geliştirilen bir uygulama bu. Organizasyon uygulaması, sınırsız depolama alanı sunduğu için vazgeçilmez uygulamalardan biri haline geldi.

Yer kaplamıyor

Çevrimdışı çalışmak üzere tasarlanan ve Fotoğraflar’da yer alan özellikleri barındıran Google Gallery Go, 10 MB’dan az boyutuyla fazla yer kaplamadığı gibi çok düşük sistem gücüne ihtiyaç duyuyor. Fotoğrafları insanlar, yerler ve belgeler gibi çeşitli kategorilere ayırabilen mobil uygulama, kırpma ve döndürme gibi işlemlerin yanı sıra filtreler sayesinde fotoğrafları iyileştirebiliyor.

Yeni sürümlerle uyumlu

Otomatik organize etme özelliği dikkat çeken uygulama, SD kartlarla sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Google’ın, giriş seviyesi telefonların yoğun olduğu Nijerya’yı hedefleyerek sunduğu uygulama, Android 8.1 Oreo ve daha yeni sürümlerin yüklü olduğu cihazlarla uyumlu.