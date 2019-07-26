HUAWEI Tüketici Elektroniği, Fortune 500 Listesinde 61. Sıraya Yükseldi

Huawei Tüketici Elektroniği, Fortune 500 listesinde 11 sıra birden yükselerek 61. sıraya yerleşti. Huawei 2018 yılında Fortune 500 listesinde 72. 2017 yılındaysa 129. sıradaydı. Böylece Huawei, iki yıl içerisinde Fortune 500 listesinde 68 sıra birden yükselmeyi başardı.

Fortune 500 listesi, diğer şirket listelerinden farklı olarak şirketlerin büyüklüğünü, gelirini ve karını değerlendirerek hazırlanıyor. Fortune 500 listesi yıllar içerisinde şirketlerin kendi güçlerini ölçmek, uluslararası arenada ne kadar rekabetçi olabileceklerini görmek ve potansiyel rakiplerini analiz etmek için en doğru başvuru kaynağı oldu.

Yüzde 27,5 kar

Huawei Tüketici Elektroniği 11 sıralık bu yükselmeyi gelirlerindeki yıllık yüzde 22 ve karlılığındaki yıllık yüzde 27,5’lik artışlar ile gerçekleştirdi.

Huawei Tüketici Elektroniği CEO’su Richard Yu, “Fortune 500 listesindeki yükselişimiz, şirketimizin 2019 yılındaki başarılarının kanıtıdır. Müşterilerimize her zaman en güncel teknolojiyi, Ar-Ge’ye yaptığımız büyük yatırımlar ve inovasyon odaklılığımız ile sağlıyoruz. Bu sayede başarılarımızı devam ettireceğiz” açıklamasını yaptı.