Android Pie işletim sistemine sahip Nokia 2.2, peşin fiyatına 12 taksitle ayda yalnızca 91 TL’ye Turkcell Fırsat Garajı kampanyasıyla tüketicilerle buluşuyor.

Nokia telefonlarının evi HMD Global’in Android Pie işletim sistemine sahip akıllı cihazı Nokia 2.2, Turkcell Fırsat Garajında avantajlı taksit seçenekleriyle tüketicilerini bekliyor. Kampanya kapsamında Nokia tutkunları ayda yalnızca 91 TL ödeyerek en güncel Android deneyimi sunan cihaza sahip olabilecek. İki yıl boyunca işletim sistemi güncellemelerini ve üç yıl boyunca aylık güvenlik güncellemelerini garanti eden Nokia 2.2, Android 10’a hazır şekilde, kullanıcılarına her gün daha iyi bir deneyim sunuyor.

Türkiye’deki ürün portföyünü genişletmeye devam eden HMD Global, erişilebilir fiyatlarla en güncel Android deneyimini kullanıcılarla bir araya getiriyor. Peşin fiyatı 1099 TL olan cihaz, tüm Nokia akıllı telefonlarda olduğu gibi uzun süre yeni kalmaya devam edecek. Çok yönlü yapay zekâ ile desteklenen az ışıkta görüntüleme ve tek düğmeye basılarak ulaşılabilen Google Asistan özelliklerini sunan Nokia 2.2, sade tasarımı ve 5,7 inçlik modern ekranıyla kullanıcılara konforlu ve şık bir akıllı telefon deneyimi yaşatıyor.

Nokia 2.2 ile gün geçtikçe daha iyi hisset

Nokia akıllı telefon portföyünün en güncel Android ve Google deneyimini sunma geçmişine uygun olarak Nokia 2.2, Android Q’ya hazır. Nokia 2.2 Android 9 Pie ile satışa sunuluyor ve pano, uygulama zamanlayıcısı, dinlenme modu ve gelişmiş rahatsız etme modu da dâhil olmak üzere yeni dijital sağlık araçlarına erişim sunuyor. Nokia telefon, cihaz kullanımını izlemenize ve dikkat dağıtan tüm görsel öğeleri kapatmanıza yardımcı olarak istediğiniz zaman telefondan uzaklaşmanıza olanak veriyor. Slices ve Uygulama Eylemleri gibi diğer özellikler ise bir sonraki işlemi öngörerek yapılacak işi hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamaya yardımcı olan uygulama entegrasyonu ve kısayollar sunuyor. Üstelik Akıllı Pil özelliği sık kullanılmayan uygulamaların pil kullanımını sınırlıyor.

Nokia 2.2, Android One ailesindeki kapsamlı Nokia akıllı telefon grubuna katılarak Android yenilikleri ve yazılım deneyimlerinin en yeni sürümünü sunuyor. Kutudan çıktığı andan itibaren müthiş depolama ve pil ömrü sunan Android One ailesindeki Nokia akıllı telefonları, üç yıl boyunca aylık olarak sunulan güvenlik yamalarının yanı sıra iki işletim sistemi güncellemesi garantisi de vaat ediyor.