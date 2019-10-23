Gittigidiyor’da Akbank’a Özel 75 TL’ye Varan Chip-Para Kampanyası

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarını avantajlı kampanyalarla buluşturmaya devam ediyor. Platform, Akbank işbirliğiyle gerçekleştirdiği kampanyada Axess kart sahiplerine 15 Kasım’a kadar 75 TL’ye varan chip-para kazanma fırsatı sunuyor.

Chip para

100 bin satıcısı ve 26 milyon kayıtlı kullanıcısıyla Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarına özel kampanyalar sunmayı sürdürüyor. Platformun Akbank ile yaptığı işbirliği kapsamında, Axess kart sahibi GittiGidiyor kullanıcıları alışveriş yaptıkça kazanıyor. Kampanya kapsamında Axess bireysel kart sahipleri 15 Kasım’a kadar GittiGidiyor’dan tek seferde yapacakları 500 TL ile 999 TL arasındaki alışverişlerde 50 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise 75 TL chip-para kazanıyor.

Hemen katıl

Kampanyadan Axess, Axess Business, Wings, Wings Business, Free, Neo ve Akbank sanal kart sahipleri yararlanabiliyor. Kampanyaya katılmak isteyen Axess kart sahibi kullanıcılarının harcama yapmadan önce “GİTTİGİDİYOR” yazıp SMS ile 4566’ya göndermesi veya Axess Mobil üzerinden “Hemen katıl” butonuna tıklaması yeterli oluyor.