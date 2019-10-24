Turkcell ve Ericsson, 5G Teknolojisi Alanında İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Turkcell ve Ericsson, 5G teknolojisinin Turkcell şebekesinde kullanımına imkân tanıyacak senaryoların geliştirilmesi konusunda ‘iyi niyet anlaşması’ imzaladı. İki şirket, çeşitli sektörlerde farklı 5G kullanım senaryoları belirlemek üzere birlikte çalışacak.

Ericsson (NASDAQ:ERIC) ve Turkcell (NYSE:TKC) (BIST:TCELL), 5G teknolojisi ile farklı sektörlerde hayata geçecek olan yeni kullanım senaryolarının Turkcell şebekesinde kullanımına yönelik ‘İyi Niyet Anlaşması’ imzaladı. İşbirliğine giden iki şirket, farklı sektörlerde çeşitli 5G kullanım senaryolarını birlikte geliştirecek. İyi Niyet Anlaşması imza töreni, 15 Ekim 2019 tarihinde Ericsson Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi’nde düzenlendi.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin konuyla ilgili şunları söyledi: “Turkcell olarak Türkiye’nin 5G alanında söz sahibi olması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu doğrultuda iş ortağımız Ericsson ile yeni bir iyi niyet protokolüne daha imza attık. Anlaşma ile 5G alanında özellikle sektörlerin dönüşümüne katkı sağlayacak çözümlerin hayata geçmesi için ortak çalışmalar yürüteceğiz” dedi.

Turkcell’le sürekli artarak devam eden işbirliğinin önemine dikkat çeken Ericsson Genel Müdürü Işıl Yalçın, “5G teknolojisi, düşük gecikme süreleri ve yüksek hız kapasitesi sayesinde daha büyük fırsatlara, yenilikçi çözümlere ve uygulamalara olanak tanıyacak ve sektörlerin dijital dönüşümleri sayesinde yeni ek gelir kapıları aralanmasına imkân verecek.” dedi.

Yeni bir dönüm noktası

Turkcell ve Ericsson arasında 2015 yılında başlayan 5G teknolojisi alanındaki işbirliği, imzalanan bu mutabakat anlaşmasıyla yeni bir dönüm noktasına ulaştı:

Ocak 2019 – Turkcell ve Ericsson, Türkiye’nin standartlarla uyumlu ilk canlı 5G çağrısını İstanbul’da başarıyla gerçekleştirdi. 5G’ye hazır şebeke teknolojisi sayesinde Turkcell, 3GPP standartlarına uygun olarak 5G veri çağrısı yapan dünyanın ilk mobil operatörlerinden biri oldu.

Nisan 2019 – Ericsson ve Turkcell, Turkcell Teknoloji Zirvesi’nde sürücüsüz elektrikli araç EasyMile EZ10 ile 5G teknolojisinin düşük gecikme özelliklerini sergiledi.

Ağustos 2019 – Halihazırda piyasada satışta olan ticari 5G telefon ve Ericsson-Turkcell 5G altyapısı ile gerçekleştirilen hız testinde 2,28 Gigabit üzerinde hızlara ulaşıldı.