OPPO Pazarda Adından Söz Ettiriyor

Türkiye’nin lider bilişim teknolojileri şirketi İndeks Bilgisayar, ürünlerini 40’tan fazla ülkede pazara sunan Çinli akıllı telefon markası OPPO ile Ocak 2019’da başladığı işbirliğinde bir yılı geride bıraktı. Birinci yılında GFK’da zincir mağazalar segmentinde yüzde 10’un üzerinde bir pazar payına sahip olma başarısı gösteren OPPO, üç büyük il dışında en çok Bursa ve Antalya ‘da talep gördü.

Akıllı telefon pazarının en hızlı büyüyen markası OPPO ürünlerinin elektronik mağazalar zincirlerine satışı Ocak 2019’dan itibaren İndeks Bilgisayar tarafından gerçekleştiriliyor. Zincir mağazalar vasıtasıyla her ilde tüketiciyle buluşan OPPO, üç büyük il dışında en çok Bursa ve Antalya’da talep gördü.

Kontrollü ve dikkatli bir ürün planlamasıyla 2019’un beklenenden çok daha iyi geçtiğini söyleyen Index Grup Şirketleri İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Atilla Kayalıoğlu, “OPPO, çok doğru bir iş modeliyle ve işin gerektirdiği yapıyı kurarak başlamanın karşılığını pazarda aldı. Önce satış sonrası servislerden satış ve mağazalardaki destek kadrolarına kadar yapılanmayı tamamladı. Kısa sürede marka olarak yeni ama iş yapış biçimi olarak oturmuş ve Türkiye pazarında eski olan bir üretici konumuna geldi. Bence başarılı bir ilk yılın ve gelecekteki performansın sırrı burada. Böyle olunca da bir yıl çok çabuk, planlanandan yukarıda ve tüketicide hak ettiği algıyı yaratan bir dönem olarak geçti. Üreticiden tüketiciye kadarki zincirde herkesin umduğundan fazlasını bulduğu güzel bir başlangıç yılını geride bırakıyoruz. İlk yılın içinde GFK’da zincir mağazalar segmentinde yüzde 10’un üzerinde bir pazar payını geçme başarısını gösterdi. Başarılı bir başlangıç yılının arkasından 2020’de büyümeye katlayarak devam edeceğiz” dedi.

Dünyada üçüncü sırada

Tüm üretimini kendi fabrikalarında yapan OPPO’nun dünyada akıllı telefon üreticileri arasında üretim kapasitesi olarak üçüncü sırada yer aldığını belirten Atilla Kayalıoğlu, yeni dönemde gerçekleşmesini beklediği yenilikleri şöyle sıraladı: “Yeni dönemde OPPO’nun, 5G teknolojisini, ileri kamera fonksiyonlarıyla üstün görüntüleme özelliklerini (fotoğraf), hızlı şarj ve uzun pil ömrünü öne çıkaracak modeller sunmasını bekliyoruz. Akıllı telefonlarda “oyun” (gaming) için de kullanıcı deneyiminde öne çıkan marka olacaktır.”

“2020 yılında üç yeni model getireceğiz”

GFK’da zincir mağazalar segmentinde yüzde 10’un üzerinde bir pazar payına sahip olmalarında İndeks Bilgisayar’la çıktıkları yolculuğun çok büyük etkisi olduğunu söyleyen OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, “2020 yılı için Türkiye’ye getirmeyi planladığımız ilk modeller arasında Reno 3, Reno 4 serileri ile A Serisi 2021 bulunuyor. Lider bir akıllı telefon üreticisi olduğumuz iddiasının arkasını hiçbir zaman boş bırakmadık. 2020 yılında da aynı istikrarla devam edip, kullanıcılarımızla en yeni, en dinamik ve en pratik teknolojiyi paylaşacağız. 2020 yılında pazardaki payımızı daha da genişletmek, yeni teknolojileri hiç dokunmadığımız kitlelere ulaştırmak istiyoruz” dedi.