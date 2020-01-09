HyperGear ürünleri Bilkom Güvencesiyle Türkiye’de

HyperGear’ın yüksek fiyat etiketleri olmadan da şık ve işlevsel ürünlere sahip olunacağını kanıtlayan portföyü, ‘Bilkom Güvencesiyle’ teknoloji meraklılarına ulaşıyor.

Dünyanın öncü teknoloji markalarının 30 yılı aşkın süredir Türkiye’de dağıtımını üstlenen Bilkom, şık ve estetik olduğu kadar uygun fiyatlarıyla da dikkat çeken HyperGear ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

Teknoloji meraklılarının şık görünme ve moda olanı kullanma ihtiyacını karşılayan, üstelik bunu yüksek fiyat etiketlerine başvurmadan yapan HyperGear, taşınabilir şarj cihazları, şarj ve USB kablolarıyla kesintisiz enerji kaynağınız olurken, müzik dinleme zevkini üst düzeye çıkaran işlevsel kulaklıklarıyla da göz dolduruyor.

Basların da keyfini çıkarın!

‘Bilkom Güvencesiyle’ tüketiciyle buluşan yeni HyperGear kulaklıklar, müzikseverlerin gürültü ve ortam sesinden etkilenmeden adeta müziğin büyülü dünyasında kaybolmalarına imkân veriyor. HyperGear kulaklıklar, hassas bas ayarı da içeren ses kalitesinin yanı sıra yeni nesil tekniklere dayanan şık tasarımıyla da giyilebilir teknolojinin en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.

Güç her zaman sizinle!

Gün içinde en istenmeyen şey, telefonunuzun şarjının aniden ve üstelik herhangi bir prize erişiminiz yokken bitmesidir. HyperGear İkili USB Taşınabilir şarj cihazı, böyle istenmeyen durumlarda cihazlarınız için mümkün olan en iyi yedek güç kaynağına sahip olmanızı sağlıyor. 10.000, 12.000 ve 16.000 mAH batarya gücünde üç farklı seçeneğe sahip olan ürün, sağladığı şarj gücünün yanında son derece hafif olması ile öne çıkıyor.

Uzun ömürlü ve hızlı şarj deneyimi

Şarj ve veri aktarımı konusunda sıklıkla sorun yaşayan biriyseniz yeni HyperGear MFi Lightning Şarj ve Senkronizasyon Kablosu tam size göre… Güçlendirilmiş gerilme noktaları sayesinde uzun süre dayanacak şekilde tasarlanan kablo, maksimum hızda şarj ve eşleştirme imkânı sunuyor.