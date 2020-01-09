Lenovo Türkiye Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı Görevine Atanan İsim Banu Soyak Oldu

Banu Soyak, Lenovo Türkiye’de pazarlama ve ileişimden sorumlu olacak.

Soyak, lise öğrenimini Avusturya Lisesi’nde tamamladı. Ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

17 yıllık Microsoft deneyimi

İş hayatına RJ Reynolds şirketinde Satış Uzmanı olarak başlayan Banu Soyak, 1996 yılında Young & Rubicam Reklam Ajansı’na geçti ve müşteri temsilcisi olarak görev yaptı. 1998’de Microsoft’a transfer olan Soyak, Microsoft’ta Türkiye ve yurtdışı pazarlarında farklı birimlerde üst düzey satış ve pazarlama yöneticiliği görevinde bulundu. 17 yıllık süreçte dünya ve Avrupa çapında birçok ödüle layık görüldü.

Çeşitli bölgelerde üst düzey pazarlama tecrübe

Soyak, Ocak 2020’den itibaren Lenovo’da Pazarlama ve İletişimden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini üstlenecek. Türkiye, Güney ve Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu pazarlarında üst düzey pazarlama yöneticisi tecrübesi bulunan Soyak, evli ve iki kız ve bir erkek çocuğu annesi.