CES 2020: Esnek Ekranlı ve Kameralı Hoparlör Royole Mirage

CES 2020 Las Vegas’ta hızını kesmeden devam ediyor. CES 2020’de sergilenen en ilginç ürünlerden biri de esnek ekranlı ve kameralı hoparlör Royole Mirage oldu. CES 2020’deki teknoloji turumuza bu ilginç ürün ile devam ediyoruz. İşte, Royole Mirage’in özellikleri.

Royole Mirage akıllı hoparlör, 1920 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 7,8 inç büyüklüğünde esnek AMOLED ekran üzerine kurulu. Ekran, silindirik şekildeki hoparlörün etrafını sarıyor. Royole Mirage için yalnızca hoparlör diyemeyiz. Çünkü gücünü Snapdragon 524 işlemcisinden alan akıllı hoparlör, Amazon Alexa desteğine de sahip. 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafızaya sahip olan model, 3 tane 48 mm’lik sürücü kullanıyor. Şimdilik konsept gibi duran Royole Mirage’nin işletim sistemi açıklanmasa da Android işletim sistemi üstüne kurulu olacağı tahmin ediliyor. 30 Watt RMS gücünde 360 derecelik hoparlörün 2020 yılının 2. çeyreğinde, 899 Dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

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