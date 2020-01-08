CES 2020: Kamerasını Gizleyebilen Telefon OnePlus Concept One

CES 2020 tüm hızıyla devam ediyor ve hünerlerini sergileyen akıllı telefon üreticilerinin ürünleri de yoğun ilgi topluyor. İlgi gören ürünlerden biri de OnePlus’ın daha önce çeşitli görüntülerini yayınladığı, teknoloji severlerin merakla beklediği OnePlus Concept One oldu. CES 2020 kapsamında resmi olarak tanıtılan akıllı telefon, kamerasını gizleyebilir olmasıyla öne çıkıyor.

Elektrokromik cam teknolojisi

OnePlus’ın seri üretime geçmeyi planlamadığı konsept telefon, henüz tüm özellikleri belli olmasa da iddialı olduğunu ortaya koyuyor. OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edtion modelinin gelişmiş versiyonu olarak tasarlanan modelde ND filtresi olarak da kullanılabilen, elektrokromik cam olarak bilinen ve renk değiştirebilen bir teknoloji kullanılıyor. Camların ND8 değerine kadar ulaşabildiği belirtiliyor ki bu durum uzun pozlama gibi durumlarda avantaj sağlıyor.

Yüksek ışıkta daha kontrollü video ve fotoğraf çekmeye olanak tanıyan teknoloji, 0.7 saniyede opaklıktan saydamlığa geçebiliyor. Elektrokromik cam teknolojisinin kameraya herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı da özellikle belirtildi. Arkası deri olan ve kavisli kenarlara sahip olan modelin kamera tasarımı, Samsung, Apple, Huawei gibi şirketler için de tercih sebebi olabilir.