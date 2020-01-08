CES 2020: Huawei Mate 30 Pro Yoğun Engellemelere Rağmen Sahnede!

Eylül ayında tanıtımı yapılan ve Amerika engeline takılması ile gündeme gelen Huawei Mate 30 Pro, CES 2020’de karşımıza çıktı. ABD’de düzenlenen CES 2020 fuarında yer alan, Huawei’nin amiral gemisi Mate 30 Pro, Android 10 işletim sistemine rağmen Google Play Servisleri‘ni barındırmıyor. Bu durum cihazın diğer güçlü özelliklerini geride bırakmıyor. İşte, CES 2020 fuarında boy gösteren Huawei Mate 30 Pro amiral gemisi hakkında tüm detaylar.

Gorilla Glass 6 teknolojisi ile korunan cam yapı

Huawei Mate 30 Pro, farklı ve dikkat çekici bir tasarıma sahip. Önü ve arkası cam yapıya sahip olan cihaz, Gorilla Glass 6 teknolojisi ile korunuyor. IP68 sertifikası bulunan telefon, 2 metre derinlikte yarım saate kadar dayanıklılık sunabiliyor. 158.1 x 73.1 x 8.8 mm ölçülerinde ve 198 gram ağırlığındaki telefon, güç tuşunun haricinde herhangi bir tuş barındırmıyor. Dokunmatik ekranın kenarı ses yükseltme ve azaltma tuşlarının işlevini görüyor.

Güçlü ekran, güçlü işlemci

En başarılı ekrana sahip Huawei modellerinden biri olan telefon, DCI-P3 ve HDR10 desteğine sahip 6,53 inç boyutunda, FHD+ çözünürlüğünde ve 18.5:9 formatında çentikli OLED ekran üzerine kurulu. Ekranı 409 ppi değerinde piksel yoğunluğu sunan telefon, en güçlü mobil işlemcilerden biri olan Kirin 990 işlemcisinden güç alıyor. İşlemci, 2 adet 2.86 GHz hızında çalışan Cortex-A76 çekirdeğine, 2 adet 2.36 GHz hızında çalışan Cortex-A76 çekirdeğine ve 4 adet 1.95 GHz hızında çalışan Cortex-A55 çekirdeğine ev sahipliği ediyor. Telefon grafik tarafında gerekli gücü Mali-G76 MP16 grafik biriminden alıyor. UFS 3.0 standardında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı varyasyonda depolama alanı sunan telefonda 8 GB RAM bulunuyor. Cihazın dahili hafızası Nano Memory kartları ile birlikte 256 GB’a kadar artırılabiliyor.

Gelişmiş kamera özellikleri

Huawei Mate 30 Pro; ana kamera, telefoto kamera, ultra geniş açı ve 3D ToF kamera olmak üzere 4 kamera ile karşımıza çıkıyor. Cihazın ana kamerası 40 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip. 8 Megapiksel telefoto kamera ve 40 Megapiksel ultra geniş açı kameranın diyafram değerleri ise f/2.4 ve f/1.8 şeklinde. Kamera özellikleri arasında en etkileyici olanlar telefoto lensin 3 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilmesi, hibrit yakınlaştırma ile birlikte 10 kata kadar yakınlaştırma yapabilmesi, 3D ToF kamera ile birlikte 3 boyutlu tarama yapabilmesi oluyor. Ön tarafta 32 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 3D ToF kamera olmak üzere çift kamera bulunuyor.

4.500 mAh kapasiteli batarya

40W değerinde şarj adaptörü ile birlikte kutusundan çıkan ve 4.500 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Mate 30 Pro, ters kablosuz şarj özelliğine de sahip. Telefonda yüz tanıma ve ekran altı parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Huawei Mate 30 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,53 inç, FHD+ AMOLED, 409 ppi

Dayanıklılık: IP68, Corning Gorilla Glass 6

Boyutlar ve ağırlık: 158.1 x 73.1 x 8.8 mm, 198 gram

İşletim Sistemi: Android 10 ve EMUI 10.0

İşlemci: Huawei HiSilicon Kirin 990, 7nm+

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB, 256 GB

Arka Kamera: 40 MP, 40 MP, 8 MP, ve 3D ToF

Ön Kamera: 24 MP, 3D ToF

Batarya: 4500 mAh

Bağlantı: Kablosuz şarj, Bluetooth 5.1, USB Type-C, 5G özel sürüm, Wi-Fi 802.11 AC