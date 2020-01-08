CES 2020: Note 10 Ailesinin Yeni Üyesi Galaxy Note 10 Lite

S-Pen’li yapısı ile birlikte kullanıcılara Air Command özelliğini sunan Samsung Galaxy Note 10 Lite, tüm özellikleriyle teknoloji tutkunlarının gözdesi olmaya adaylığını koyuyor. İşte, Samsung Galaxy Note 10 Lite hakkındaki detaylar.

6 GB/8 GB RAM

Galaxy Note Lite’ın 6,7 inç Full HD+ ekranı 1080 x 2400 çözünürlük sunuyor. Ağırlığı 199 gram olan şık tasarımlı telefon, gücünü 10 nm fabrikasyon süreciyle üretilmiş Exynos 9810 işlemciden alıyor. 1.7 GHz hızında çalışan işlemciye 6 GB/8 GB RAM eşlik ediyor. 128 GB depolama seçeneği sunan telefon microSD kart desteğiyle geliyor.

Üçlü arka kamera

Cihazın ön tarafında Full HD+ ekranın içine gömülü 32 Megapiksel ve f/2.2 diyafram genişliğinde kamera bulunuyor. Cihazın arkasında 2 Megapiksel ve f/2.2 diyafram genişliğinde kamera ve 12 Megapiksel f/2.4 diyafram genişliğinde telefoto kameranın eşlik ettiği 12 Megapiksel çözünürlükte ve f/1.7 diyafram genişliğine sahip olan ana kamera bulunuyor. Galaxy Note 10 Lite, 25 W hızlı şarj destekli 4500 mAh bataryaya sahip.