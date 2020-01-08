CES 2020: Note 10 Ailesinin Yeni Üyesi Galaxy Note 10 Lite
Samsung, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarında yeni ürünlerini sergiledi. Samsung, 8K TV modeli ile olduğu kadar akıllı telefonlarıyla da etkinlikte dikkat çekti. Samsung Galaxy Note 10 Lite, özellikleri ve tasarımıyla ilgiyle karşılandı.
S-Pen’li yapısı ile birlikte kullanıcılara Air Command özelliğini sunan Samsung Galaxy Note 10 Lite, tüm özellikleriyle teknoloji tutkunlarının gözdesi olmaya adaylığını koyuyor. İşte, Samsung Galaxy Note 10 Lite hakkındaki detaylar.
6 GB/8 GB RAM
Galaxy Note Lite’ın 6,7 inç Full HD+ ekranı 1080 x 2400 çözünürlük sunuyor. Ağırlığı 199 gram olan şık tasarımlı telefon, gücünü 10 nm fabrikasyon süreciyle üretilmiş Exynos 9810 işlemciden alıyor. 1.7 GHz hızında çalışan işlemciye 6 GB/8 GB RAM eşlik ediyor. 128 GB depolama seçeneği sunan telefon microSD kart desteğiyle geliyor.
Üçlü arka kamera
Cihazın ön tarafında Full HD+ ekranın içine gömülü 32 Megapiksel ve f/2.2 diyafram genişliğinde kamera bulunuyor. Cihazın arkasında 2 Megapiksel ve f/2.2 diyafram genişliğinde kamera ve 12 Megapiksel f/2.4 diyafram genişliğinde telefoto kameranın eşlik ettiği 12 Megapiksel çözünürlükte ve f/1.7 diyafram genişliğine sahip olan ana kamera bulunuyor. Galaxy Note 10 Lite, 25 W hızlı şarj destekli 4500 mAh bataryaya sahip.