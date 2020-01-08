CES 2020: Galaxy S10 Lite Da Sahnedeydi

CES 2020 tüm hızıyla devam ediyor ve teknoloji üreticileri hünerlerini ard arda sergiliyor. Samsung’un önceki günlerde duyurusunu yaptığı Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite CES 2020’de gösterildi.

Galaxy S10 ailesinin bir üyesi olması Galaxy S10 Lite’ın dikkatleri üzerine toplamasını sağladı. İşte, Galaxy Note 10 Lite hakkındaki detaylar.

Snapdragon 855 işlemci

6,7 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED ekran üzerine kurulu olan Galaxy S10 Lite modeli, ekranın üst tarafında ortalanmış bir şekilde görülen delikli ön kameraya sahip. Qualcomm’un en güçlü işlemcilerinden biri olan Snapdragon 855‘ten güç alan telefon, 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip. Cihazın hafızası MicroSD kart ile birlikte 1 TB’a kadar artırılabiliyor.

Üçlü arka kamera

Cihazın arka tarafında 48 Megapiksel çözünürlük ve F/2.0 diyafram açıklığı sunan ana kameranın olduğu üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise tekli kamera (32 Megapiksel çözünürlüğünde ve F/2.2 diyafram) kurulumu görülüyor. Cihazın arkasındaki ana kameraya 12 Megapiksel çözünürlüğünde ve F/2.2 diyafram açıklığında ultra geniş açılı kamera ve 5 Megapiksel ve F/2.4 diyafram açıklığı sunan makro kamera eşlik ediyor.

4.500 mAh gücünde pil

4.500 mAh kapasiteli bataryadan beslenen akıllı telefon, Samsung’un hızlı şarj teknolojisi ile şarj oluyor. Cihaz, ekran altı parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma gibi güncel güvenlik özelliklerine de sahip.