CES 2020: Asus ZenWiFi Çözümlerini Tanıttı

Teknolojide söz sahibi olan markalar, Las Vegas’ta devam eden CES 2020’de, en yeni teknoloji ürünlerini sergilemeye devam ediyor. Asus da ZenWiFi AX (XT8) ve ZenWiFi AC (CT8) Mesh sistemi router’larını ve Amazon Alexa ile ASUS AiMesh teknolojisini bir araya getiren ZenWiFi Voice’i tanıttı. ZenWiFi AX ve ZenWiFi AC router’lar beyaz ve grafit siyahı renk seçenekleriyle geliyor.

ZenWiFi ürünlerinin her birinde ASUS’a özgü AiMesh teknolojisinden yararlanılıyor. Ürünlerde kolay bir arayüz ve heyecan verici özellikler yer alıyor. Kullanıcılar her bant için ayrı bir WiFi ağ adı atayabiliyor ve ZenWiFi Voice’te bulunan Amazon Alexa destekli sesli arayüzden yararlanabiliyor.

AiMesh performansı

ZenWiFi AX WiFi sisteminde 510 m2’ye kadar kapsama alanı sunmak için birlikte çalışan iki adet WiFi 6 router bulunuyor. Sistemin bir adet 2,4 GHz ve iki adet 5 GHz bandıyla toplam 6600 Mbps’ye kadar hız sağlaması WiFi 5 destekli ve üç bantlı bir router’dan ortalama 2,2 kat daha yüksek hızda olduğunu gösteriyor. ZenWiFi AX sistemi şık ve sade bir estetik görünüm taşıyor. İki ZenWiFi AX düğümü kendi aralarında 4804 Mbps hıza kadar veri paylaşıyor. İstemciler gigabit sınırının ötesine geçebilen veri aktarım hızlarına ulaşıyor. MU-MIMO ve OFDMA özellikleri, WiFi 6 uyumlu tüm cihazların yoğun ortamlarda bile gelişmiş bant genişliğinden ve düşük gecikme sürelerinden faydalanmasını sağlıyor. ilk router’a yapılan ayarlar diğerine de otomatik olarak aktarılıyor. Bu sayede kullanıcılar kendi ağ WiFi çözümlerini hızlı ve kolay bir şekilde kurabiliyor.

ZenWiFi AX anten tasarımı, izole edilmiş iç yapı ve AiRadar 2.0 hüzmeleme teknolojisi ile her cihaza güçlü sinyal sunabiliyor. Düğümlerde WAN için yüksek hız sağlayan 2.5 Gigabit Ethernet bağlantı noktası yer alıyor. İkinci ZenWiFi düğümü, WAN veya LAN bağlantısını kullanabiliyor. Trend Micro destekli AiProtection Pro, düzenli güncellemeler sayesinde kısıtlı içerik kategorilerini filtreliyor. Böylece kullanıcılar aktivite arayüzünden nelere bakıldığını görebiliyor, ebeveyn kontrolü için internet bağlantısını sınırlayabiliyor.

Ağlar AiMesh ile güçleniyor

ZenWiFi AC üç bant ağ WiFi sistemi, toplamda 3000 Mbps’ye kadar veri hızlarına ulaşılabiliyor. ZenWiFi AX modelindeki özel anten tasarımını kullanan ZenWiFi AC, 500 m2’ye kadar kapsama alanı sunuyor. Kullanıcılar ayarlar otomatik aktarılabildiği için kendi ağ WiFi çözümlerini hızlı ve kolay bir şekilde kurabiliyor. Gigabit Ethernet WAN bağlantısı ve üç adet Gigabit Ethernet LAN bağlantısının yanı sıra depolama cihazları ve USB flash sürücülere erişmeyi sağlayan bir adet de USB 3.1 Gen 1 girişi bulunuyor. Güncel ASUS web arayüzü veya iOS ve Android için ASUS Router uygulaması ile ağı kontrol etmek mümkün oluyor. Hata tespiti, trafik takibi ve ağ optimizasyonu gibi işlemler telefondan ya da tarayıcı üzerinden gerçekleştirebiliyor.

ZenWiFi AC sistemi Trend Micro destekli AiProtection Pro ile korunuyor. Eski ASUS ürününü de yeni ZenWiFi AX ve AC sistemlerinde kullanmak mümkün oluyor. Yeni tanıtılan ZenWiFi Voice, Amazon Alexa sesli asistan özelliğini sunuyor. AiMesh teknolojisini destekleyen ZenWiFi Voice modeli, LED ışık şeridiyle de dikkat çekiyor. 1300 Mbps WiFi 5 hıza ulaşan ZenWiFi Voice, MIMO desteği sayesinde stabil ve düşük gecikme süreli bağlantı oluşturuyor.

Popüler müzik ve ses yayını servislerini destekleyen ZenWiFi Voice, sesli komutlarla müzik listelerini oynatabiliyor. 3,5 mm jaka başka hoparlör sistemleri bağlayarak müziği, herhangi bir cihazdan çalıştırmak da mümkün oluyor. ZenWiFi Voice’in 5 GHz ve 2.4 GHz bantlarını kullanarak bağlantının yavaş veya kesintili olduğu yerlere sinyal ulaştırmak da mümkün oluyor.