CES 2020: TCL Akıllı Telefonlar Sahnede

Son dönemlerde dünya genelinde hızlı bir yükseliş gösteren Çinli TCC, teknolojinin yıldızlarının sergilendiği CES 2020’de 3 farklı akıllı telefon modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Fuarda telefonların 5G destekli modeli dikkat çekti.

Alcatel ve Blackberry markasının altında çalışmalarını yürüten firma, TCL 10 Pro, TCL 10L ve TCL 10 5G modellerinin tanıtımını yaptı.

Güçlü bir seri

TCL 10L, bünyesinde delikli tasarıma sahip bir ekran barındırdığından oldukça şık görünüyor. telefonun arka yüzeyinde parmak izi okuyucu ve dörtlü kamera yer alıyor. 48 megapiksel çözünürlük sunan kamera paketi çift LED flaş ile destekleniyor. TCL 10 5G akıllı telefon modeli 10L ile temel olarak aynı tasarımı paylaşıyor. 10 5G modeli, Qualcomm Snapdragon 765G 5G işlemcisi ve 64 megapiksel çözünürlüklü olması ile dikkat çekiyor. Serinin en üst modeli TCL 10 Pro, damla çentikli kavisli AMOLED ekrana sahip. Parmak izi okuyucusu ekran içerisine entegre edilmiş olan TCL 10 Pro, arka tasarımıyla farklılaşıyor. Cihazın dörtlü arka kamerasında 64 megapiksel çözünürlüklü ana kamera ev sahipliği yapıyor.

Katlanabilir akıllı telefon

TCL, 10 serisi haricinde katlanabilir telefon modeli ile dikkatleri çekti. Tasarımı genel olarak Samsung Galaxy Fold ile benzerlik gösteren telefon, 7,2 inçlik 2K esnek AMOLED ekran ve 48 megapiksel çözünürlüklü dörtlü arka kameraya sahip.

CES 2020’de duyurulan TCL telefonların diğer teknik detayları ve fiyat bilgisi belirtilmedi. TCL, bu detayları Şubat sonundaki MWC 2020 etkinliğine saklıyor. orta-üst seviye özelliklere sahip 10L modelinin yaklaşık 500 dolardan teknoloji tutkunlarına ulaşacağı tahmin ediliyor.