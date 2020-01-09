CES 2020: Çift Ekranlı Asus ZenBook Duo

Asus’un CES 2020 kapsamında tanıttığı ürünlerden biri de ZenBook Duo oldu. Asus ZenBook Duo, 156 inç ekranı olan ve 2019’un en ilginç görünüme sahip dizüstü bilgisayarları arasında sayılan ZenBook Pro Duo’nun yeni alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. İşte, Asus ZenBook Duo hakkındaki detaylar.

Full HD çözünürlük

Zenbook Duo, Pro Duo ile benzer şekilde ikinci bir ekrana sahip. ScreenPad Plus olarak adlandırılan ekranın boyutu 12,6 inç. “Pro” ekinin kaldırılması özelliklerde etkisini gösteriyor. Ekranın 4K yerine Full HD çözünürlük sunması, H serisi Intel 10. nesil Comet Lake serisi işlemcilerin yerine U serisi işlemciler kullanılması bu durumun göstergesi. 16 GB RAM ile gelen bilgisayar, GeForce MX250 ekran kartına ev sahipliği yapıyor.

Asus ZenBook Duo yalnızca 1.49 kg ağırlığında. Zenbook Pro Duo modelinden neredeyse yüzde 50 daha hafif olan modelin fiyatı henüz açıklanmadı. Bilgisayarın 2499 dolar başlangıç fiyatına sahip olan Pro Duo modelinden daha uygun fiyatlı olacağı ortada.

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