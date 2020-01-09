CES 2020: Modüler Oyuncu Bilgisayarı Razer Tomahawk

Oyun ekipmanı denince akla gelen ilk gelen markalardan biri olan Razer, CES 2020’de şaşırtıcı bir sürprizle, modüler oyuncu bilgisayarı Razer Tomahawk ile boy gösterdi. Intel’in Ghost Canyon NUC olarak adlandırdığı yeni küçük modüler bilgisayarını tanıtmasından birkaç saat sonra Razer, tamamen kendi ürünü olan Tomahawk ile şaşırttı. Bu bilgisayar, oyuncu bilgisayarlarında standart hale gelen görünümden farklı olarak tamamen ekran kartından oluşmuş gibi görünüyor. İşte, Razer Tomahawk hakkındaki detaylar.

Yükseltilebilir parçalardan oluşuyor

Yalnızca tek bir parçadan oluşuyormuş gibi duran masaüstü bilgisayarı Razer Tomahawk, yükseltilebilir parçalardan oluşuyor. Ekran kartının rahatça görülebilmesini sağlayan şey alüminyum gövdeye sahip olan bilgisayarın her iki tarafında temperli cam yer alması. Herhangi bir donanımı değiştirmek için tornavidaya ihtiyaç olmuyor. Çünkü kaydırma ve kilit mekanizması tornavidaya ihtiyaç duymadan kasayı açmaya olanak tanıyor.

Küçük ama güçlü

NUC 9 Extreme Compute Element üzerine inşa edilen bilgisayar, minimalist tasarımlı; fakat güçlü. Herhangi bir anakart veya masaüstü işlemciyle birlikte gelmeyen Razer Tomahawk, Intel’in NUC Element donanımını kullanıyor. 9.nesil Intel Core-H işlemci, 64 GB’a kadar RAM ve GeForce RTX 2080 Super gibi özelliklere sahip olan bilgisayar, 2020’nin ilk yarısında satışa sunulacak. Fiyatı ise belirsizliğini koruyor.