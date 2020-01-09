CES 2020: Asus ROG Zephyrus G14

CES 2020’de duyurulan dizüstü bilgisayar modelleri arasında hem teknik özellikleri hem de tasarımı ile ilgi toplayan modellerden biri de Asus ROG Zephyrus G14 oldu. Bilgisayarın uzun zaman sonra tanıtılan 14 inçlik oyuncu bilgisayarı olması ve kapağa döşeli şekilde gelen nokta LED aydınlatmalar, cihazın öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.

İki seçenekli ekran

Zephyrus serisinin en küçüğü olan oyuncu modeli, 17.9 mm. kalınlığında ve 1.9 kilogram ağırlığında. 14 inçlik ekran iki seçenekle sunuluyor: WQHD çözünürlüğünde ve 60 Hz yenileme hızı ile Full HD çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı.

Gizli LED dot-matrix ekran

Asus ROG Zephyrus G14, gücünü dördüncü nesil sekiz çekirdekli AMD Ryzen işlemciden alıyor. Grafik tarafında gerekli olan gücü RTX GPU‘dan alan bilgisayar, yerleşik parmak izi sensörüne de dahip. Bilgisayar, bataryasıyla birlikte 10 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bilgisayarın şıklığına şıklık katan detay ise arkasında yer alan gizli LED dot-matrix ekran oluyor. Açık olmadığı zaman görünmeyen 1.215 farklı mini LED ekran 256 parlaklık seviyesinde.

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