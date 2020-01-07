CES 2020: Toshiba Geri Döndü!

Dizüstü bilgisayar modelleriyle adından söz ettiren Toshiba, pazardaki sessizliğini uzun süredir koruyordu. Toshiba beklenmedik şekilde Toshiba CES 2020 fuarında görüldü. Toshiba dünyanın en büyük teknoloji fuarında yeni dizüstü bilgisayar modelini sergiledi.

470 nit parlaklık değeri

Toshiba, Dynabook modeli ile sahalara geri döndü. Toshiba Dynabook, 13,3 inç boyutunda IGZO teknolojisi ile üretilen ekran üzerine kurulu. 470 nit değeriyle birlikte oldukça ideal bir parlaklık imkanı sunan Dynabook, 860 gram değerinde ağırlığı ve inceliği ile dikkat çekiyor.

14 buçuk saate kadar kullanım ömrü

Intel’in son nesil U serisi işlemcilerini kullanan bilgisayar 14 buçuk saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Ergonomik açıdan son derece başarılı olan ve donanım tarafında en yeni teknolojilerden taviz vermeyen bilgisayarın satış fiyatı 1600 dolar şeklinde.