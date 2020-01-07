Samsung QLED 8K TV CES 2020 Sahnesinde

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2020, Las Vegas’ta başladı. CES 2020’de yeni ürünlerini ilk kez sergileyen markalardan biri de teknoloji devi Samsung oldu. Samsung 2020 QLED 8K TV’nin duyurusunu yaptı.

Infinity Ekran etkisi

Samsung, ekran teknolojisinin geleceğine kısa bir bakış olan yeni nesil QLED 8K serisini tanıttı. 8K çözünürlük sektörümüzü dönüştürme potansiyeline sahip olan Q950, piyasadaki en büyük ekran/gövde oranı olarak dikkat çeken yüzde 99’a yakın ekran/gövde oranına sahip. 3 – 5 metre mesafeden izlendiğinde Infinity Ekran etkisi yaşatan Q950, TV ve çevresi arasındaki sınırları ortadan kaldırıyor.

Doğal 8K içerik

Tüm ekran boyunca kalınlığı sadece 15 milimetre olan Q950, düz, siyah bir panelle birlikte geliyor. 2020’de, tüketiciler 8K’da çekilen AV1 codec videolarının keyfini çıkarabilecek ve yayınlayabilecek. 8K serisindeki tüm Samsung TV’lerin sevkiyatına bu özellik dahil olacak. Samsung, YouTube gibi iş ortaklarıyla çalışarak doğal 8K içerik yayınının önünü açıyor.

Video ölçekleme yetenekleri

Q950’nin yeni nesil 8K Quantum İşlemcisi, Yapay Zekâ video ölçekleme yetenekleri sayesinde tek tek piksellerin özelliklerini analiz ediyor. Bu özellikle bozulmamış bir 8K görsel için görüntünün farklı öğeleri iyileştiriliyor. Uyarlanabilir Görüntü ışığın dağılımını dikkate alarak net bir görüntü sağladığı gibi kontrası da koruyor.

Bağlantı hızı sorun olmaktan çıkıyor

İçerik yayını yapan tüketicilerin yaygın olarak yaşadığı sorun internet bağlantı hızı da Q950 ile ortadan kalkıyor. AI ScaleNet, mevcut ağ bant genişliğini optimize ediyor ve kesintisiz yayın bağlantısı sağlıyor. İçerik sağlayıcısından çıkan görüntünün sıkıştırılıp TV’ye ulaştığında yeninden eski boyutuna geri getiriliyor. Bu sayede bant genişliğinin yarısı verimli bir şekilde kullanılmış oluyor.

Diyolog ses seviyesini ayarlıyor

Q950, ekranın her tarafında bulunan hoparlörler ve arkada bulunan derin bas hoparlörler sayesinde piyasadaki en iyi TV seslerini sunuyor. Q950 net ve keskin 5.1 kanal surround ses sağlayabiliyor. Aktif Ses Amplifikatörü (AVA), blender veya elektrikli süpürge gibi yaygın sesleri tespit ederek ve ses netliğini otomatik olarak artırarak, diyalog ses seviyesini ayarlıyor.

Birden fazla sesli asistan

Samsung’un yapay zekâ asistanı Bixby daha da akıllı hale geliyor. Örneğin, Bixby’ye sakin bir atmosfer yarat denildiğinde TV ekranda huzur veren bir fon görünüyor. Samsung, Amazon Alexa ve Google Asistan’ı da QLED 8K serisine entegre ederek birden fazla sesli asistan opsiyonu sunacak.

Evrensel Rehber, tüketicilerin izlediği içerik türünü ve kullandıkları hizmet ve TV kanallarını analiz ederek tüketicilerin özel alışkanlıklarına ve zevklerine göre özelleştirilmiş öneriler sunacak. Q950, TV’de Samsung Health’in piyasaya sürülmesi yoluyla evde fitness ve mindfulness için bir merkez görevi de görüyor. Samsung Health sayesinde, tüketiciler faaliyetlerini görebilecek, ilerlemelerini izleyebilecek ve ailecek ortak fitness hedeflerini takip edebilecek. Bunun yanı sıra Calm, FitPlan, Jillian Michaels, Echelon, Obe Fitness ve Barre gibi birçok önde gelen ortakların ücretsiz ve özel içeriklerine de erişilebilecek.